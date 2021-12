https://tr.sputniknews.com/20211223/kamyon-soforleri-ile-bulusan-kilicdaroglu-zorla-parali-yollardan-gecirildiginizi-biliyorum-1052040853.html

Kamyon şoförleri ile buluşan Kılıçdaroğlu: Zorla paralı yollardan geçirildiğinizi biliyorum

Adana'da kamyon şoförleri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oy verirsiniz vermezseniz ayrı ama ben sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım"... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da kamyon şoförleriyle bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı, daha sonra Adana Nakliyatçılar Sitesi'nde kamyon şoförleriyle buluştu. Şoförlerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.Kılıçdaroğlu, emeğini alın teriyle kazanıp evine helal ekmek götüren insanların toplantısında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şoför esnafının mübarek bir iş yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer siz direksiyon sallamazsanız, çalışmazsanız düşünün şöyle İstanbul'a bir ay kamyon girmiyor, İstanbul'da hayat durur. Ankara'ya bir ay kamyon girmiyor, yük gelmiyor, yiyecek gelmiyor, hayat durur. Yaptığınız hizmet çok değerli bir hizmettir ama bu hizmetin karşılığını almanız lazım. Yani bir yerde alın teri döküyorsanız, alın terinin karşılığını almanız lazım. Siz birisinden lütuf beklemiyorsunuz, siz hakkınızı istiyorsunuz ama bugünkü şartlarda çok zor koşullarda çalıştığınızı biliyorum, farkındayım" diye konuştu.'Zorla paralı yollardan geçirildiğinizi biliyorum'​​​​​​​Daha önce Mersin'de nakliye sektörünün bileşenleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bütün sorunları masaya yatırdıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiğini aktararak şunları kaydetti:'Dert sahibi kim? Kamyon şoförü'Dert sahibinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dert sahibi kim? Kamyon şoförü. Çağıracaksın, 'Kardeşim senin derdin ne' bir dinleyeceksin, sonra çözüm üreteceksin. Dert sahibi kim? Sanayici. Sanayiciyi çağıracaksın, konuşacaksın. 'Arkadaş derdin nedir'. Onun üzerine çözeceksin. Bundan emin olmanızı isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, bütün sorunları çözülebilir" diye konuştu.Dış politikada dost devlet olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bütün devletler rekabet içindedir. Her devlet gelişmek ister, büyümek ister, daha iyi imkanlara vatandaşının sahip olmasını ister. Devletlerin dış politikadaki görevi budur ama siz ekonominizi getirip yabancı bir ülkenin parasına endekslerseniz bu doğru değildir. Türk lirası yerde sürünemez. Türk lirası bizim itibarımızdır. Adı üstünde Türk lirası. Türk lirası faizini bile getirip dolara endekslerseniz bu olmaz" ifadesini kullandı.'Seçtiğiniz adamlar size kaybettiriyor'Kemal Kılıçdaroğlu, zamları eleştirerek, vatandaşların bunları sorgulamasını istedi.Devletin akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Devlet bilgiyle, adaletle, liyakatle yönetilir. Seçtiğiniz adamlar size kaybettiriyor. Yanlış yapıyorlarsa ders vermenin yolu demokrasilerde oydur. 'Yanlış yapıyorsun, oy vermiyorum' diyecek. Doğruyu yapıyorsa oy vermeye devam edin, ama yanlış yapıyorsa, başka bir yere sürüklüyorsa Türkiye'yi olmaz" değerlendirmesinde bulundu.'O avroyla, dolarla geçen bütün yolları kamulaştıracağım'"Bir arkadaşımız 'Türkiye büyüyor' dedi. Neresi büyüdü Türkiye'nin ben merak ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu devletin güzel, zengin ve varlıklı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılamadığını ve adaletin sağlanamadığını savundu.Kılıçdaroğlu, devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Memlekette adalet kaldı mı? Her birimiz bu devletin bir ferdiyiz. Adaleti sağlamak zorundayız. Adaleti taahhüt eden insanları getirmek zorundayız. Yani siyasete giden insanlar malı götürdüğü zaman mı makbul insanlar olacak? Düzgün adam siyasete girmesin mi yani? Akıllı adam siyasete girmesin mi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyen adam siyasete girmesin mi? Yani illa yolsuzluk yapanlar mı bu memlekette makbul insanlar olacak. Her birinizin vicdanı var. Sorun vicdanınıza" sözlerini sarf etti.'Hiç kimse sahipsiz olmayacak"Bütün sorunları çözeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, milletten korkan insanın devleti yönetemeyeceğini vurgulayarak, "Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Bunu da bilmenizi isterim. Devlet bakidir. Hükümet, devleti 5 yıl süreyle yönetmek üzere milletten görev alan kurumdur. Devlet değildir hükümet. Devlet ayrı, devlet baki. Hepimiz devletiz. Devletin içinde hepimiz varız ama hükümet ayrı bir şey. Dolayısıyla devletle hükümeti yan yana getirmemek lazım. Devlet hepimizin devleti ama hükümet devleti, vatandaşı, vatandaşın çıkarlarını yönetir. Öyle bakmak lazım" görüşünü paylaştı.

