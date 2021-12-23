https://tr.sputniknews.com/20211223/kar-yagisi-nedeniyle-bazi-illerde-egitime-ara-verildi-1052066040.html

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı, don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

eğitim

kastamonu

sinop

trabzon

kar

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Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilde eğitime bir gün ara verildi.SinopSinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.KastamonuKastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.TrabzonTrabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

kastamonu

sinop

trabzon

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eğitim, kastamonu, sinop, trabzon, kar