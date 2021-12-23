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Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı, don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:10+0300
2021-12-23T23:11+0300
türkiye
eğitim
kastamonu
sinop
trabzon
kar
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Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilde eğitime bir gün ara verildi.SinopSinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.KastamonuKastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.TrabzonTrabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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eğitim, kastamonu, sinop, trabzon, kar

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

23:10 23.12.2021 (güncellendi: 23:11 23.12.2021)
© AAkar - eğitim
kar - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı, don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop

Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.

Trabzon

Trabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir."
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