Kılıçdaroğlu: Dolar garantisi veriliyor, o zaman Türk Lirası'nı kaldıralım

CHP lider Kılıçdaroğlu, “Bu memleketin Türk Lirası yok muydu. Bu ülkenin Merkez Bankası yok muydu. Neden hepimiz dolara takıldık. Neden Türk Lirası'na... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’nın Kozan ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu toplantılar bir dertleşme toplantısıdır. Ülkenin içindeki sıkıntıları bende biliyorum, sizde biliyorsunuz. Gencecik çocukların işsiz olduğunu, hayat pahalılığını görüyorsunuz. Her biriniz tek tek özel sohbetlerinizde bu memleketin hali ne olacak diye tartışıyorsunuz. Bu toplantılar çok önemlidir. Memleketin iyiye gitmediğini biliyoruz. Dolar ne olacak diye takıldık. Bu memleketin Türk Lirası yok muydu? Bu ülkenin Merkez Bankası yok muydu? Neden hepimiz dolara takıldık? Neden Türk Lirası'na bakmıyoruz? Niye milli paramızı getirip doların altında bir yere konuşlandırdık? Her şeyin dolarla olduğu bir ülkede bunları yapanlar gerçekten milliyetçi mi değil mi ben merak ediyorum. Milli paramız var eyvallah. Bir memleketin en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes dolar ne olacak diye merak ediyor. Farklı bir ruh halinin içerisindeyiz” diye konuştu.'Normal hayatın içinde dolar kullanalım'Bankalardaki mevduatların yüzde 67’sinin dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankaların tasarruf mevduatlarının yüzde 67’si döviz. Neden vatandaş TL değil de döviz olarak tutuyor. Çünkü siyasete güven duymuyor. Yarın benim tasarrufum ne olur diye düşünüyor. Rasyonel, akılcı davranan kim? Vatandaş. Şimdi yeni bir adım daha attılar. Faize dolar garantisi verdiler. Bankada mevduat faiziniz varsa ona dolar garantisi verdiler. O zaman Türk Lirası'nı kaldıralım. Normal hayatın içinde dolar kullanalım" ifadelerini kullandı.'Bu devleti kuranlar elaleme avuç açmadılar'Türk Lirası'nın değer kaybettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:'Kanaat önderleriyle konuşup helalleşeceğiz'Merkez Bankası’nda arkeolog çalıştırılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Muhtarlık temel kanununa ihtiyaç var'Muhtarlığın bütçesi olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Fakir bir aile en rahat muhtarı bulur. Muhtarların bütçesi yoktur. Muhtarlığın bütçesi olsa aileye destek olur. Şu soru aklınıza gelir. Parayı nereden bulacaksın sorusu olur. Bu kardeşiniz 27.5 yıl maliyede çalıştı. Para nerde toplanır diye çalıştım. Belediyeler emlak vergisi topluyor. Emlak vergisinin belli bir oranı muhtara verilse ayıp mı olur? Yok olmaz. Muhtara yardımcı dedim, kıyamet koptu. Siz muhtarlığı kapatıp gittiğinizde yerinize bakan var mı? Yok. Siz bir yere gittiğinizde ödeneğiniz kesiliyor. Ancak bakanın, milletvekilinin kesilmiyor. Onları da vatandaş, sizi de vatandaş seçiyor. Bunları neden söylüyorum. Muhtarları çok sevdiğim için değil. Muhtarlık kurumunu sevdiğim için. Çünkü muhtar her alana nüfus edebilir. Bir mahallenin fakirini, zenginini 2 kişi bilir. Bakkal ve muhtar. Sosyal yardım dağıtılacaksa muhtar eliyle dağıtılmalı. Muhtar bir partinin kimliğiyle değil, kendi kimliğiyle seçiliyor. Varsa fakir yardım eder. Sizin birde muhtarlık temel kanununa ihtiyacınız var. Bu konuda bütün muhtar kuruluşlarıyla görüştük. 84 maddelik bir kanun maddesi oluşturuldu ve meclise sunuldu. Birisi gelip sizden oy istediğinde kardeşim mecliste muhtarlık temel kanunu var buna evet diyecek misin demeyecek misin diye sorun. Meseleyi de böylece diplomatik olarak çözün. Haklı bir gerekçeniz var” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından program basına kapalı şekilde soru-cevap ile devam etti.

