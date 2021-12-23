https://tr.sputniknews.com/20211223/kilicdaroglu-erken-secim-karari-almazlarsa-bu-bizim-lehimize-1052031814.html

Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize

Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını halk için yaptığını belirterek, “Halk perişan vaziyette. Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T00:26+0300

2021-12-23T00:26+0300

2021-12-23T00:29+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

erken seçim

cumhurbaşkanlığı seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051585375_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_651a67284e8eaba406b728b6b4a95470.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli Türk Lirası mevduat hesabı uygulamasını, “Faize kur garantisi verilir mi yahu? Yani döviz garantisi veriyorsun. E hani Türk Lirası? Kimin cebinden ödeyeceksin? Fakirin fukaranın cebinden ödeyeceksin. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmemişti” diyerek eleştirdiKoza TV canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısının iktidara 'iyilik' olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu, “Halkın sorunu var, dertleri var, perişan vaziyette. Kara kış geldi; elektrik faturasını, doğal gaz faturasını ödeyemeyen var. Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Erken seçim kararı alır veya almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize. Almazlarsa bu perişanlık devam edecek yani, millet daha fazla görecek perişanlığı” diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:- Kendisi bilir. Biz, erken seçimi, vatandaş daha fazla mağdur olmasın diye istiyoruz. Çünkü, gecikilen her günün topluma maliyeti, insana maliyeti, gençlere, kadınlara, ailelere maliyeti artıyor. Pahalılık var, zam var, zulüm var. İnsanlar perişan vaziyette. Böyle bir durumda ne yapılır? Sağlıklı işleyen bir demokraside halkın hakemliğine başvurursun. Kendisine güveniyorsa -ki o söylediğine göre kendisine güveniyor- o zaman sandığı koyar, oyu alır ve döner bana der ki ‘Bak Bay Kemal, ben sana demedim mi tekrar kazanacağım diye. Sandığı koydum ve kazandım. Sen de sesini kes’. Ben şimdi halkın sesini dillendiriyorum. Halkın sorunlarını dillendiriyorum.- Halkın sorunu var, dertleri var, perişan vaziyette. Kara kış geldi; elektrik faturasını ödeyemeyen var, doğal gaz faturasını ödeyemeyen var, eğitim masraflarını karşılayamayan var. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Erken seçim kararı alır veya almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize. Almazlarsa bu perişanlık devam edecek yani, millet daha fazla görecek perişanlığı.'Erdoğan'ı ciddiye almak doğru değil'- Bunun dışında Erdoğan’ı artık ciddiye almak doğru değil. Erdoğan, ülkeyi yönetemiyor. Yönetme gücü, kapasitesi, bilgisi, birikimi yok. Bizi dinleyen vatandaşlar diyebilirler ki “19 yıl yönetti”. 19 yıl satarak yönetti. Cumhuriyet’in bütün kurumlarını tek tek PETKİM’den tutun, kağıt fabrikalarına kadar, bankalara kadar her şeyi sattı. Satarak memleketi götürdü. Bugünlere getirdi. Şimdi satacak bir şey yok. Şimdi BOTAŞ’ı satıyorlar. Tank Palet’i Katarlılara sattılar. Türkiye Varlık Fonu kurdular. Varlık Fonu içindeki firmaları satmayı planlıyorlar. Satarak yönetiyor. Bu şuna benziyor. Paranız yok, yeteri kadar geliriniz yok. Evde buzdolabını, çamaşır makinasını, televizyonu sattınız bir süre idare ettiniz. E sonra ne olacak? Nereye kadar götürecekler bunu? Götüremiyorlar.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimleri