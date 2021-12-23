https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-rusya-ekonomisi-pandemi-sokundan-kurtuldu-1052031436.html
Kremlin: Rusya ekonomisi pandemi şokundan kurtuldu
Kremlin: Rusya ekonomisi pandemi şokundan kurtuldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ekonomisinin pandemi şokunun ardından az çok canlandığını belirtti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T00:14+0300
2021-12-23T00:14+0300
2021-12-23T00:14+0300
dünya
vladimir putin
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
kuzey akım 2
antikor
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051737125_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_181eab5ca36750712df9a0021bd04f71.jpg
Peskov, NTV televizyonuna açıklamasında, büyük yıl sonu basın toplantısında 2021’de elde edilen başarıları değerlendireceğini belirterek, “Bunun içinde ekonomik sonuçlar da var. Pandemi şokundan sonra az çok canlandık” dedi.Dünya genelindeki enflasyon süreçlerinin ve devam eden küresel ekonomik krizin doğal olarak iz bıraktığını söyleyen Sözcü, “Tüm bunları anlatmak lazım. Tüm bunlar canlı ilgi çekiyor. Tüm bu konuların büyük basın toplantısında ele alınacağını tahmin etmek zor değil” ifadesini kullandı.‘Rusya’da epidemiyolojik durum sakin’Peskov, “Halihazırda epidemiyolojik durum açısında nispeten sakin aşamada bulunuyoruz. Bu, belirlenen önlemlere uyulması şartıyla Devlet Başkanı’nın katılımıyla büyük basın toplantısını düzenleme fırsatını sağlıyor. Teknolojik olarak pandemi şartlarına adapte olduk. Böyle bir basın toplantısına ihtiyaç var. Bu, doğrudan insanlara bakmak açısından elbette Devlet Başkanı için de rahat, canlı olarak soru sormak açısından gazeteciler için de rahat” diye konuştu.‘Putin’in yüksek düzeyde antikorları var’Peskov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Putin gerçekten de yüksek antikor seviyesine sahip. Ayrıca kısa zaman önce üçüncü doz yaptı. Buna ek olarak burun aşısıyla ilgili deneye katıldı. Bu yüzden yeterli bir koruma seviyesine sahip olduğunu umuyorum” ifadesini kullandı.‘Yeni Putin-Biden görüşmesi için önerimize cevap bekliyoruz’Güvenlik garantileriyle ilgili ABD ve Avrupa ülkelerine iki anlaşma taslağının sunulduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, “Yeni bir zirveden bahsetmeden önce, ABD ve Avrupalıların bu önerilerimize somut cevabının ne olacağını anlamamız gerekiyor” dedi.‘Kuzey Akım-2 izni politize edilmemeli’Birçok ülkenin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının siyasi bir proje olduğunu iddia ettiğini söyleyen Peskov, “Ama bu ülkeler arasında Almanya yok. Berlin, bunun tamamen ticari bir proje olduğunu söylüyor. Şu anda yaşananlar, düzenleyici tarafından sertifikasyon süreci. Hiçbir şekilde politize edilmemesi gerekiyor. Bir hile aramaya gerek yok. Bu konuda sabırlı olmak lazım. Şirket, düzenleyicinin tüm taleplerini yerine getirmeye hazır. Oldukça sakin ve tutarlı biçimde yerine getiriyor. Düzenleyici işini tamamlar tamamlamaz projenin sertifika alacağını umuyoruz.” şeklinde konuştu.‘Ukrayna’yla ilişkiler tamamen bozuldu’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı diğer ülkelerin liderlerinin, Rusya’yı Donbas’taki çatışmanın tarafı olarak göstermeye çalıştığını dile getiren Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: Ukrayna ile ilişkilerde sorunlar yaşadıklarını belirten Peskov, “İlişkiler tamamen Ukrayna tarafından kesintiye uğratıldı. İlişkiler donduruldu, tamamen bozuldu. Burada konuşacak çok şey var ama şu anda öngörülemeyen eylemler sergileyen Kiev yönetiminin buna ne kadar hazır olduğunu bilmiyoruz” diye ekledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051737125_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_cf93ce06af6d0cbe0f6fc96ab1d45da2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım 2, antikor, koronavirüs
Kremlin: Rusya ekonomisi pandemi şokundan kurtuldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ekonomisinin pandemi şokunun ardından az çok canlandığını belirtti.
Peskov, NTV televizyonuna açıklamasında, büyük yıl sonu basın toplantısında 2021’de elde edilen başarıları değerlendireceğini belirterek, “Bunun içinde ekonomik sonuçlar da var. Pandemi şokundan sonra az çok canlandık” dedi.
Dünya genelindeki enflasyon süreçlerinin ve devam eden küresel ekonomik krizin doğal olarak iz bıraktığını söyleyen Sözcü, “Tüm bunları anlatmak lazım. Tüm bunlar canlı ilgi çekiyor. Tüm bu konuların büyük basın toplantısında ele alınacağını tahmin etmek zor değil” ifadesini kullandı.
‘Rusya’da epidemiyolojik durum sakin’
Peskov, “Halihazırda epidemiyolojik durum açısında nispeten sakin aşamada bulunuyoruz. Bu, belirlenen önlemlere uyulması şartıyla Devlet Başkanı’nın katılımıyla büyük basın toplantısını düzenleme fırsatını sağlıyor. Teknolojik olarak pandemi şartlarına adapte olduk. Böyle bir basın toplantısına ihtiyaç var. Bu, doğrudan insanlara bakmak açısından elbette Devlet Başkanı için de rahat, canlı olarak soru sormak açısından gazeteciler için de rahat” diye konuştu.
‘Putin’in yüksek düzeyde antikorları var’
Peskov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Putin gerçekten de yüksek antikor seviyesine sahip. Ayrıca kısa zaman önce üçüncü doz yaptı. Buna ek olarak burun aşısıyla ilgili deneye katıldı. Bu yüzden yeterli bir koruma seviyesine sahip olduğunu umuyorum” ifadesini kullandı.
‘Yeni Putin-Biden görüşmesi için önerimize cevap bekliyoruz’
Güvenlik garantileriyle ilgili ABD ve Avrupa ülkelerine iki anlaşma taslağının sunulduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, “Yeni bir zirveden bahsetmeden önce, ABD ve Avrupalıların bu önerilerimize somut cevabının ne olacağını anlamamız gerekiyor” dedi.
‘Kuzey Akım-2 izni politize edilmemeli’
Birçok ülkenin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının siyasi bir proje olduğunu iddia ettiğini söyleyen Peskov, “Ama bu ülkeler arasında Almanya yok. Berlin, bunun tamamen ticari bir proje olduğunu söylüyor. Şu anda yaşananlar, düzenleyici tarafından sertifikasyon süreci. Hiçbir şekilde politize edilmemesi gerekiyor. Bir hile aramaya gerek yok. Bu konuda sabırlı olmak lazım. Şirket, düzenleyicinin tüm taleplerini yerine getirmeye hazır. Oldukça sakin ve tutarlı biçimde yerine getiriyor. Düzenleyici işini tamamlar tamamlamaz projenin sertifika alacağını umuyoruz.” şeklinde konuştu.
‘Ukrayna’yla ilişkiler tamamen bozuldu’
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı diğer ülkelerin liderlerinin, Rusya’yı Donbas’taki çatışmanın tarafı olarak göstermeye çalıştığını dile getiren Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama Ukrayna’nın güneydoğusu, Ukrayna’nın güneydoğusudur. Bu, Ukrayna’nın iç savaşı. Tüm bu sorunlar tamamen Ukrayna’nın iç sorunları. Bu nedenle, çatışmanın bir tarafı olarak konumlanmaya katiyen karşıyız. Kiev’in bu sorunu bizimle değil, bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerle müzakere etmesi gerektiğine inanıyoruz.”
Ukrayna ile ilişkilerde sorunlar yaşadıklarını belirten Peskov, “İlişkiler tamamen Ukrayna tarafından kesintiye uğratıldı. İlişkiler donduruldu, tamamen bozuldu. Burada konuşacak çok şey var ama şu anda öngörülemeyen eylemler sergileyen Kiev yönetiminin buna ne kadar hazır olduğunu bilmiyoruz” diye ekledi.