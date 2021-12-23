https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-sozcusu-putinin-federal-meclis-konusmasi-2022nin-baslarinda-olacak-1052062704.html

Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak

Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı Federal Meclis konuşmasının hazırlıklarına kavramsal açıdan başlandığını, fakat... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:50+0300

2021-12-23T20:50+0300

2021-12-23T21:01+0300

vladimir putin

dünya

dmitriy peskov

federal meclis

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Rusya liderinin bugün gerçekleşen yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin’in Federal Meclis konuşması için hazırlıkların başlayıp başlamadığı sorusuna, “Kavramsal olarak başlandı, metin esasının üzerindeyse çalışma yapılacak. Sonrasında ise Başkan, her zaman olduğu gibi son kez üzerinden geçecek” yanıtını verdi.Peskov, konuşmanın ne zaman yapılacağı sorusuna ise, etkinliğin ‘(önümüzdeki) yılın başlarında’ olacağını belirtti.‘Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre toplantısı ocakta yapılabilir’Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre’de yapılacak uzman toplantısı tarihinin daha sonra açıklanacağını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:‘Cenevre’de ele alınacak ana konu, Rusya’nın önerilerinin görüşülmesi olacak’Gazetecilerin Cenevre’deki toplantının konusu ile ilgili sorularına, ele alınacak başlıca konunun Rusya’nın güvenlik garantileri ile ilgili öneriler üzerindeki tartışmalar olacağı bilgisini veren Peskov, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabileceği ve bunun Rusya ve ABD liderleri arasında yeni bir görüşme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “Bu, onların (Rus müzakerecilerin) ABD’li partnerlerimizden neler duyacaklarına bağlı olacak” yanıtını verdi.

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vladimir putin, dmitriy peskov, federal meclis