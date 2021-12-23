https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-sozcusu-putinin-federal-meclis-konusmasi-2022nin-baslarinda-olacak-1052062704.html
Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı Federal Meclis konuşmasının hazırlıklarına kavramsal açıdan başlandığını, fakat... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T20:50+0300
2021-12-23T20:50+0300
2021-12-23T21:01+0300
vladimir putin
dünya
dmitriy peskov
federal meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_9a1a51bdb33adb97dc50f294efa7ce17.jpg
Rusya liderinin bugün gerçekleşen yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin’in Federal Meclis konuşması için hazırlıkların başlayıp başlamadığı sorusuna, “Kavramsal olarak başlandı, metin esasının üzerindeyse çalışma yapılacak. Sonrasında ise Başkan, her zaman olduğu gibi son kez üzerinden geçecek” yanıtını verdi.Peskov, konuşmanın ne zaman yapılacağı sorusuna ise, etkinliğin ‘(önümüzdeki) yılın başlarında’ olacağını belirtti.‘Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre toplantısı ocakta yapılabilir’Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre’de yapılacak uzman toplantısı tarihinin daha sonra açıklanacağını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:‘Cenevre’de ele alınacak ana konu, Rusya’nın önerilerinin görüşülmesi olacak’Gazetecilerin Cenevre’deki toplantının konusu ile ilgili sorularına, ele alınacak başlıca konunun Rusya’nın güvenlik garantileri ile ilgili öneriler üzerindeki tartışmalar olacağı bilgisini veren Peskov, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabileceği ve bunun Rusya ve ABD liderleri arasında yeni bir görüşme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “Bu, onların (Rus müzakerecilerin) ABD’li partnerlerimizden neler duyacaklarına bağlı olacak” yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_15c9c30f5f79595cf61b5f716de8b767.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, dmitriy peskov, federal meclis
Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
20:50 23.12.2021 (güncellendi: 21:01 23.12.2021)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı Federal Meclis konuşmasının hazırlıklarına kavramsal açıdan başlandığını, fakat metin üzerinde çalışma gerektiğini, konuşmanın ise önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını belirtti.
Rusya liderinin bugün gerçekleşen yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin’in Federal Meclis konuşması için hazırlıkların başlayıp başlamadığı sorusuna, “Kavramsal olarak başlandı, metin esasının üzerindeyse çalışma yapılacak. Sonrasında ise Başkan, her zaman olduğu gibi son kez üzerinden geçecek” yanıtını verdi.
Peskov, konuşmanın ne zaman yapılacağı sorusuna ise, etkinliğin ‘(önümüzdeki) yılın başlarında’ olacağını belirtti.
‘Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre toplantısı ocakta yapılabilir’
Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre’de yapılacak uzman toplantısı tarihinin daha sonra açıklanacağını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
“Ocak 2022’de yapılacağına ve bizim tarafımızı temsil edecek olan kişinin (Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey) Ryabkov olacağına dair bir anlayış var. Başkanı (Putin) her zaman buna hazır olduğunu söylemişti. Böyle bir toplantı olacak, fakat tarih ve diğer ayrıntılar daha sonra açıklanacak.”
‘Cenevre’de ele alınacak ana konu, Rusya’nın önerilerinin görüşülmesi olacak’
Gazetecilerin Cenevre’deki toplantının konusu ile ilgili sorularına, ele alınacak başlıca konunun Rusya’nın güvenlik garantileri ile ilgili öneriler üzerindeki tartışmalar olacağı bilgisini veren Peskov, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabileceği ve bunun Rusya ve ABD liderleri arasında yeni bir görüşme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “Bu, onların (Rus müzakerecilerin) ABD’li partnerlerimizden neler duyacaklarına bağlı olacak” yanıtını verdi.