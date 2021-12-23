Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-sozcusu-putinin-federal-meclis-konusmasi-2022nin-baslarinda-olacak-1052062704.html
Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı Federal Meclis konuşmasının hazırlıklarına kavramsal açıdan başlandığını, fakat... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T20:50+0300
2021-12-23T21:01+0300
vladimir putin
dünya
dmitriy peskov
federal meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_9a1a51bdb33adb97dc50f294efa7ce17.jpg
Rusya liderinin bugün gerçekleşen yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin’in Federal Meclis konuşması için hazırlıkların başlayıp başlamadığı sorusuna, “Kavramsal olarak başlandı, metin esasının üzerindeyse çalışma yapılacak. Sonrasında ise Başkan, her zaman olduğu gibi son kez üzerinden geçecek” yanıtını verdi.Peskov, konuşmanın ne zaman yapılacağı sorusuna ise, etkinliğin ‘(önümüzdeki) yılın başlarında’ olacağını belirtti.‘Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre toplantısı ocakta yapılabilir’Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre’de yapılacak uzman toplantısı tarihinin daha sonra açıklanacağını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:‘Cenevre’de ele alınacak ana konu, Rusya’nın önerilerinin görüşülmesi olacak’Gazetecilerin Cenevre’deki toplantının konusu ile ilgili sorularına, ele alınacak başlıca konunun Rusya’nın güvenlik garantileri ile ilgili öneriler üzerindeki tartışmalar olacağı bilgisini veren Peskov, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabileceği ve bunun Rusya ve ABD liderleri arasında yeni bir görüşme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “Bu, onların (Rus müzakerecilerin) ABD’li partnerlerimizden neler duyacaklarına bağlı olacak” yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_15c9c30f5f79595cf61b5f716de8b767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, dmitriy peskov, federal meclis

Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak

20:50 23.12.2021 (güncellendi: 21:01 23.12.2021)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı Federal Meclis konuşmasının hazırlıklarına kavramsal açıdan başlandığını, fakat metin üzerinde çalışma gerektiğini, konuşmanın ise önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını belirtti.
Rusya liderinin bugün gerçekleşen yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin’in Federal Meclis konuşması için hazırlıkların başlayıp başlamadığı sorusuna, “Kavramsal olarak başlandı, metin esasının üzerindeyse çalışma yapılacak. Sonrasında ise Başkan, her zaman olduğu gibi son kez üzerinden geçecek” yanıtını verdi.
Peskov, konuşmanın ne zaman yapılacağı sorusuna ise, etkinliğin ‘(önümüzdeki) yılın başlarında’ olacağını belirtti.

‘Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre toplantısı ocakta yapılabilir’

Güvenlik garantileri ile ilgili Cenevre’de yapılacak uzman toplantısı tarihinin daha sonra açıklanacağını söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
“Ocak 2022’de yapılacağına ve bizim tarafımızı temsil edecek olan kişinin (Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey) Ryabkov olacağına dair bir anlayış var. Başkanı (Putin) her zaman buna hazır olduğunu söylemişti. Böyle bir toplantı olacak, fakat tarih ve diğer ayrıntılar daha sonra açıklanacak.”

‘Cenevre’de ele alınacak ana konu, Rusya’nın önerilerinin görüşülmesi olacak’

Gazetecilerin Cenevre’deki toplantının konusu ile ilgili sorularına, ele alınacak başlıca konunun Rusya’nın güvenlik garantileri ile ilgili öneriler üzerindeki tartışmalar olacağı bilgisini veren Peskov, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabileceği ve bunun Rusya ve ABD liderleri arasında yeni bir görüşme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “Bu, onların (Rus müzakerecilerin) ABD’li partnerlerimizden neler duyacaklarına bağlı olacak” yanıtını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:26Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var; ışıltı yok' paylaşımı
21:16İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
21:14Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkes kendi tuttuğu yolda ilerliyor, bazen değişim gerek
21:12Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen şişenin içinden zeytinyağı çıktı
21:06Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar
20:58İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
20:50Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
20:49Suriye'de Rus Kovid-19 aşısının üretiminin yerelleştirilmesi çalışmaları başladı
20:27Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi
20:18Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı
20:16Rusya Genelkurmay Başkanı, İngiliz mevkidaşı ile güvenlik konularını görüştü
20:13Balkonda kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu: 'Ara sıra gelip darp ediyormuş'
20:09Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü
20:04İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD'nin Irak'tan çıkışı Irak halkının direnişinin sonucudur
20:03Belçika'da başkalarının yerine para karşılığı 8 kez koronavirüs aşısı olan kişi yakalandı
20:01Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli
19:51Çin: Askeri gücümüz savunma amaçlı
19:43Bakan Pakdemirli: Hayvan hayat sigortalarında yüzde 16 indirim yapıldı
19:40Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp
19:39Rusya, Suriye'ye 2021'de 1775 ton insani yardım gönderdi