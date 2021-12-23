https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlinden-abdnin-endiselerle-ilgili-aciklamasina-yanit-putin-artik-hazir-oldugumuzu-soyledi-1052065945.html

Kremlin’den ABD’nin endişelerle ilgili açıklamasına yanıt: Putin artık hazır olduğumuzu söyledi

Kremlin’den ABD’nin endişelerle ilgili açıklamasına yanıt: Putin artık hazır olduğumuzu söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği yönündeki açıklamasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere bir an... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T23:10+0300

2021-12-23T23:10+0300

2021-12-23T23:11+0300

dünya

rusya

beyaz saray

dmitriy peskov

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Peskov’a, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği ve Rusya’nın NATO’yla ilgili önerileri kabul etmeye hazır olmadığı yönündeki açıklamalar bağlamında, Moskova’nın görüşmeleri başlatmaya hazır olup olmadığı soruldu.Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin artık, görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda başlatmaya hazır olduğumuzu söyledi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/peskov-kremlin-almanyanin-rusyaya-yonelik-politikasinin-surekliligini-umuyor-1051978768.html

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rusya, beyaz saray, dmitriy peskov