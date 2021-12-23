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Küçükçekmece’de 5 kişi doğalgazdan zehirlendi
Küçükçekmece’de 5 kişi doğalgazdan zehirlendi
Küçükçekmece’de kombinin açık olduğu sırada sızan doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:59+0300
2021-12-23T19:02+0300
doğalgaz
türkiye
zehirlenme
küçükçekmece
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde Çalıkuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katında kombinin açık olduğu sırada doğalgazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Binanın altında bulunan kahvehanedekiler gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğalgazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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doğalgaz, zehirlenme, küçükçekmece

Küçükçekmece’de 5 kişi doğalgazdan zehirlendi

18:59 23.12.2021 (güncellendi: 19:02 23.12.2021)
© İHAKüçükçekmece’de aynı aileden 5 kişi doğal gazdan zehirlendi
Küçükçekmece’de aynı aileden 5 kişi doğal gazdan zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Küçükçekmece’de kombinin açık olduğu sırada sızan doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde Çalıkuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katında kombinin açık olduğu sırada doğalgazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi.
Binanın altında bulunan kahvehanedekiler gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğalgazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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