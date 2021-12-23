Küçükçekmece’de 5 kişi doğalgazdan zehirlendi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde Çalıkuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katında kombinin açık olduğu sırada doğalgazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Binanın altında bulunan kahvehanedekiler gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğalgazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece’de kombinin açık olduğu sırada sızan doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde Çalıkuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katında kombinin açık olduğu sırada doğalgazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi.
Binanın altında bulunan kahvehanedekiler gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğalgazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.