Kuğulu Park buz tuttu

© DHABaşkentte kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.
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© DHA
Başkentte kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.
© DHAGece saatleride hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzu da buz tuttu.
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© DHA
Gece saatleride hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzu da buz tuttu.
© DHA Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
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© DHA
Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
© DHA Parkı ziyaret edenler de buz üzerindeki kuğu ve ördeklerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.
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© DHA
Parkı ziyaret edenler de buz üzerindeki kuğu ve ördeklerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.
© DHAÖte yandan Çankaya Belediyesi'nce parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.
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© DHA
Öte yandan Çankaya Belediyesi'nce parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.
© DHA Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, "Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altıyapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor" dedi.
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© DHA
Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, "Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altıyapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor" dedi.