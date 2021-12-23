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Kuğulu Park buz tuttu
Kuğulu Park buz tuttu
Ankara'da, etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte kentin simge noktalarından Kuğulu Park'taki süs havuzu, buz tuttu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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kuğulu park, фото, ankara, kar, buz, don

Kuğulu Park buz tuttu

15:04 23.12.2021 (güncellendi: 15:07 23.12.2021)
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Ankara'da, etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte kentin simge noktalarından Kuğulu Park'taki süs havuzu, buz tuttu.
© DHABaşkentte kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
1/6
© DHA
Başkentte kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.
© DHAGece saatleride hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzu da buz tuttu.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
2/6
© DHA
Gece saatleride hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzu da buz tuttu.
© DHA Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
3/6
© DHA
Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
© DHA Parkı ziyaret edenler de buz üzerindeki kuğu ve ördeklerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
4/6
© DHA
Parkı ziyaret edenler de buz üzerindeki kuğu ve ördeklerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.
© DHAÖte yandan Çankaya Belediyesi'nce parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
5/6
© DHA
Öte yandan Çankaya Belediyesi'nce parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.
© DHA Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, "Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altıyapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor" dedi.
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye
6/6
© DHA
Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, "Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altıyapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor" dedi.
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