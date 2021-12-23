Kuğulu Park buz tuttu

© DHA Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, "Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altıyapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor" dedi.