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Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti
Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Türk oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T02:02+0300
2021-12-23T02:02+0300
spor
burak yılmaz
bordeaux
ligue 1
lille
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Ligue 1'in 19. haftasında Bordeaux'ya konuk olan Lille, 33. dakikada Benjamin Andre, 77. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 84. dakikada Jonathan David'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 45. dakikalarda Alberth Elis kaydetti.Lille'de Burak Yılmaz, 89 dakika görev yaparken diğer Türk futbolcu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.Bu sonuçla Lille, puanını 28 yaparak ligin ilk devresini 8. sırada tamamladı.Lider PSG bir puanı son dakikalarda aldıLider Paris Saint-Germain (PSG), Lorient deplasmanında bir puanı son dakikalarda gelen golle kurtardı.Lorient, 40. dakikada Thomas Monconduit'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG, bu gole 90+1. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. PSG'de Sergio Ramos, 86. dakikada kırmızı kart gördü.Son 4 haftada 3. kez puan kaybeden ve 46 puanı bulunan PSG, en yakın rakipleri Nice ve Olimpik Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer aldı.
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burak yılmaz, bordeaux, ligue 1, lille

Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti

02:02 23.12.2021
© AAFransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Türk oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Türk oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Türk oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi.
Ligue 1'in 19. haftasında Bordeaux'ya konuk olan Lille, 33. dakikada Benjamin Andre, 77. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 84. dakikada Jonathan David'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 45. dakikalarda Alberth Elis kaydetti.
Lille'de Burak Yılmaz, 89 dakika görev yaparken diğer Türk futbolcu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.
Bu sonuçla Lille, puanını 28 yaparak ligin ilk devresini 8. sırada tamamladı.

Lider PSG bir puanı son dakikalarda aldı

Lider Paris Saint-Germain (PSG), Lorient deplasmanında bir puanı son dakikalarda gelen golle kurtardı.
Lorient, 40. dakikada Thomas Monconduit'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG, bu gole 90+1. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. PSG'de Sergio Ramos, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Son 4 haftada 3. kez puan kaybeden ve 46 puanı bulunan PSG, en yakın rakipleri Nice ve Olimpik Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer aldı.
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