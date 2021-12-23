Malta'da en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti

Malta Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte 733 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ülkede dün de 582 yeni vaka tespit edilmişti.Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede aktif vaka sayısının 3 bin 632 olduğu açıklandı.Dünden bugüne hiç ölümün kaydedilmediği Malta'da salgının başından beri geçen sürede 473 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Malta'da devam eden aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 23 bin 476 doz aşı uygulanırken bunların 181 bin 278'ini hatırlatıcı doz oluşturdu.Yeni tedbirler açıklandıSağlık Bakanı Chris Fearne, düzenlediği basın toplantısında ülkede salgının gidişatına dair bilgi vererek yeni tedbirleri açıkladı.Ülkede Omicron taşıyan 2 vaka olduğunu duyuran Fearne, günlük vaka sayısında son günlerde kaydedilen rekor düzeydeki artışlar sebebiyle hükümetin Noel ve yılbaşı tatil dönemi için bazı kararlar aldığını söyledi.
Malta'da koronavirüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 733 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Yeni tedbirler açıklandı.
Malta Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte 733 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ülkede dün de 582 yeni vaka tespit edilmişti.
Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede aktif vaka sayısının 3 bin 632 olduğu açıklandı.
Dünden bugüne hiç ölümün kaydedilmediği Malta'da salgının başından beri geçen sürede 473 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Malta'da devam eden aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 23 bin 476 doz aşı uygulanırken bunların 181 bin 278'ini hatırlatıcı doz oluşturdu.
Yeni tedbirler açıklandı
Sağlık Bakanı Chris Fearne, düzenlediği basın toplantısında ülkede salgının gidişatına dair bilgi vererek yeni tedbirleri açıkladı.
Ülkede Omicron taşıyan 2 vaka olduğunu duyuran Fearne, günlük vaka sayısında son günlerde kaydedilen rekor düzeydeki artışlar sebebiyle hükümetin Noel ve yılbaşı tatil dönemi için bazı kararlar aldığını söyledi.