https://tr.sputniknews.com/20211223/mamak-belediyesi-ogrenci-evlerinin-internet-ve-dogal-gaz-ucretlerini-karsilayacak-1052041696.html

Mamak Belediyesi, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretlerini karşılayacak

Mamak Belediyesi, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretlerini karşılayacak

Çok sayıda üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Mamak ilçesinde, kış boyunca üniversite öğrencilerinin kaldığı evlerdeki internet ve doğal gaz ücretleri Mamak... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T12:16+0300

2021-12-23T12:16+0300

2021-12-23T12:21+0300

öğrenci

ekonomi

doğalgaz

internet

ankara

mamak

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamada, il dışından Ankara'ya gelen ve Mamak'ta ikamet eden üniversite öğrencilerine ailelerin emaneti olarak baktıklarını ifade belirterek, "Bizler de emanetlerimize sahip çıkıyor, kış boyunca öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretleri karşılıyoruz. Bu uygulama ile hem ailelerimizin yükü hafifleyecek hem de öğrencilerimiz sıcacık bir ortamda derslerine çalışarak dijital çağın nimetlerinden dilediği gibi faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.Köse, evi Mamak'ta olan tüm üniversite öğrencilerinin, ‘https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/UniversiteOgrenciYardimi’ linkinden form doldurarak uygulama için başvurabileceğini bildirdi.AK belediyecilik anlayışının Mamak'ın her noktasında yaşandığını belirten Köse, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211220/ogrenci-protestosunda-igdir-modeli-universiteli-sokaga-indi-devlet-cozum-uretti-1051952847.html

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