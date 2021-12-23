https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasi-bugunku-dolar-alis-kurunu-acikladi-1052040366.html

Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kurunu 11.64 olarak belirledi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T11:28+0300

2021-12-23T11:28+0300

2021-12-23T11:28+0300

ekonomi

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kur

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Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini dün açıklamaya başlamıştı. Dolar kuru dün alış için 12 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti.Bugün de TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kuru 11,64 olarak belirlendi.Mevduat sistemi nasıl olacak?Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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