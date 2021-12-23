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Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Kıbrıs açıklaması, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T17:09+0300
2021-12-23T17:34+0300
dünya
kıbrıs
türkiye
yunanistan
mısır
libya
güney kıbrıs
federasyon
iki devletli çözüm
abdülfettah es sisi
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Ankara ile Kahire arasında Müslüman Kardeşler ihtilafı yüzünden çöken ilişkileri tamir etmek için son dönemde atılan diplomatik adımlara karşın, Mısır'dan gerilimin devam ettiğini gösteren bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta BM gözetiminde yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" restine karşı Güney Kıbrıs'a destek açıkladı. 14 Aralık'ta Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından ağırlanan Şukri'nin ortak basın toplantısında Ankara'nın şart olarak dayattığı iki devletli çözümü Mısır'ın reddettiğini söylemesi, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı. 'Saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler'Müzakerenin Kıbrıs'ı federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik BM prosedürleri çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı, 'bölgesel sorunların saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler yerine uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini' dile getirdi. Hristodulidis de 'Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırıcı dış politikasından duydukları derin endişeyi Şukri ile paylaştığını' belirtti. İki bakan, 'Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini' vurguladı. Sisi başa gelince üçlü ittifak kurulduMısır, Abdülfettah Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanlığına gelmesinden beri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkileri geliştirip çok yönlü işbirliği yürütüyor. Enerji, gaz sondajı, terörle mücadele, sınırların belirlenmesi konusunda sık sık üçlü zirve düzenleyen hükümetler, bu vesileyle Ankara'nın dış politikasını eleştirme fırsatını kaçırmıyor. Ekimde düzenlenen üçlü zirvede Sisi, Mısır'ın Kıbrıs'ın birleşmesini desteklediğini ve Güney'in kara sularıyla hava sahasının ihlal edilmesine karşı çıktığını söylemişti. 'Atina-Trablus anlaşmasının tetiklemesi'Aralık 2013'te Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşma imzalayan Mısır'ın Ağustos 2020'de Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasının, 'Türkiye'nin Kasım 2019'da Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı benzer anlaşmayı fiilen geçersiz kıldığı' yorumları yapılıyor. Kahire ile Atina'nın 'yasadışı ve uluslararası hukukun ihlali' diye nitelediği Atina-Trablus anlaşmasını, Yunanistan 'kıta sahanlığının ihlali' olarak değerlendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211002/misir-turkiye-ile-iliskilerimiz-gelisme-gosteriyor-1049455028.html
https://tr.sputniknews.com/20210613/misir-disisleri-bakani-turkiyenin-iliskileri-iyilestirme-egilimi-takdire-deger-1044720677.html
https://tr.sputniknews.com/20210305/turkiye-dogu-akdenizde-uzun-suredir-var-olan-statukoyu-bozarak-tetikledigi-sonuclarin-realitesiyle-1043968193.html
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kıbrıs, türkiye, yunanistan, mısır, libya, güney kıbrıs, federasyon, iki devletli çözüm, abdülfettah es sisi, nikos hristodulidis, samih şukri

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz

17:09 23.12.2021 (güncellendi: 17:34 23.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterMısır ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi
Mısır ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Kıbrıs açıklaması, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı.
Ankara ile Kahire arasında Müslüman Kardeşler ihtilafı yüzünden çöken ilişkileri tamir etmek için son dönemde atılan diplomatik adımlara karşın, Mısır'dan gerilimin devam ettiğini gösteren bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta BM gözetiminde yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" restine karşı Güney Kıbrıs'a destek açıkladı.
14 Aralık'ta Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından ağırlanan Şukri'nin ortak basın toplantısında Ankara'nın şart olarak dayattığı iki devletli çözümü Mısır'ın reddettiğini söylemesi, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı.
Mısır, Filistinli gruplara gelecek hafta Kahire'de toplanmak üzere davet gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
POLİTİKA
Mısır: Türkiye ile ilişkilerimiz gelişme gösteriyor
2 Ekim, 11:39

'Saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler'

Müzakerenin Kıbrıs'ı federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik BM prosedürleri çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı, 'bölgesel sorunların saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler yerine uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini' dile getirdi.
Hristodulidis de 'Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırıcı dış politikasından duydukları derin endişeyi Şukri ile paylaştığını' belirtti. İki bakan, 'Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini' vurguladı.

Sisi başa gelince üçlü ittifak kuruldu

Mısır, Abdülfettah Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanlığına gelmesinden beri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkileri geliştirip çok yönlü işbirliği yürütüyor. Enerji, gaz sondajı, terörle mücadele, sınırların belirlenmesi konusunda sık sık üçlü zirve düzenleyen hükümetler, bu vesileyle Ankara'nın dış politikasını eleştirme fırsatını kaçırmıyor. Ekimde düzenlenen üçlü zirvede Sisi, Mısır'ın Kıbrıs'ın birleşmesini desteklediğini ve Güney'in kara sularıyla hava sahasının ihlal edilmesine karşı çıktığını söylemişti.
Semih Şukri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2021
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer
13 Haziran , 12:02

'Atina-Trablus anlaşmasının tetiklemesi'

Aralık 2013'te Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşma imzalayan Mısır'ın Ağustos 2020'de Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasının, 'Türkiye'nin Kasım 2019'da Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı benzer anlaşmayı fiilen geçersiz kıldığı' yorumları yapılıyor.
Eksen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2021
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'Türkiye, Doğu Akdeniz'de uzun süredir var olan statükoyu bozarak tetiklediği sonuçların realitesiyle karşı karşıya'
5 Mart, 18:56
Kahire ile Atina'nın 'yasadışı ve uluslararası hukukun ihlali' diye nitelediği Atina-Trablus anlaşmasını, Yunanistan 'kıta sahanlığının ihlali' olarak değerlendiriyor.
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