https://tr.sputniknews.com/20211223/misir-disisleri-bakani-turkiyenin-iki-devletli-cozum-planina-karsi-guney-kibrisi-destekliyoruz-1052056810.html

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Kıbrıs açıklaması, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:09+0300

2021-12-23T17:09+0300

2021-12-23T17:34+0300

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federasyon

iki devletli çözüm

abdülfettah es sisi

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Ankara ile Kahire arasında Müslüman Kardeşler ihtilafı yüzünden çöken ilişkileri tamir etmek için son dönemde atılan diplomatik adımlara karşın, Mısır'dan gerilimin devam ettiğini gösteren bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta BM gözetiminde yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" restine karşı Güney Kıbrıs'a destek açıkladı. 14 Aralık'ta Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından ağırlanan Şukri'nin ortak basın toplantısında Ankara'nın şart olarak dayattığı iki devletli çözümü Mısır'ın reddettiğini söylemesi, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı. 'Saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler'Müzakerenin Kıbrıs'ı federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik BM prosedürleri çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı, 'bölgesel sorunların saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler yerine uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini' dile getirdi. Hristodulidis de 'Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırıcı dış politikasından duydukları derin endişeyi Şukri ile paylaştığını' belirtti. İki bakan, 'Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini' vurguladı. Sisi başa gelince üçlü ittifak kurulduMısır, Abdülfettah Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanlığına gelmesinden beri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkileri geliştirip çok yönlü işbirliği yürütüyor. Enerji, gaz sondajı, terörle mücadele, sınırların belirlenmesi konusunda sık sık üçlü zirve düzenleyen hükümetler, bu vesileyle Ankara'nın dış politikasını eleştirme fırsatını kaçırmıyor. Ekimde düzenlenen üçlü zirvede Sisi, Mısır'ın Kıbrıs'ın birleşmesini desteklediğini ve Güney'in kara sularıyla hava sahasının ihlal edilmesine karşı çıktığını söylemişti. 'Atina-Trablus anlaşmasının tetiklemesi'Aralık 2013'te Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşma imzalayan Mısır'ın Ağustos 2020'de Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasının, 'Türkiye'nin Kasım 2019'da Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı benzer anlaşmayı fiilen geçersiz kıldığı' yorumları yapılıyor. Kahire ile Atina'nın 'yasadışı ve uluslararası hukukun ihlali' diye nitelediği Atina-Trablus anlaşmasını, Yunanistan 'kıta sahanlığının ihlali' olarak değerlendiriyor.

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