Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılmak için kente geldi. Parti otobüsüyle Karacabey caddelerinde dolaşan İnce, çevredekileri selamladı. İnce’ye partililer eşlik etti. Açılış kurdelesini kesen İnce, konuşma yaptı.'Yem euro ile alınırsa et ucuz olmaz'Karacebey’in tarım kenti olduğuna vurgu yapan İnce, “Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki, 5 market suçluymuş. Köprü, otoyol, ilaç pahalı. Dolayısıyla ürün de pahalı olacak. Muhalefetin çözümü ne? Onların çözümü de marketlere mektup yazmak. Deftere yaz diyor, iktidar olunca ödeyeceğim diyor. Bu nasıl devlet yönetimi. İktidar da muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz burada çözüm üreteceğiz. Bizim çözümümüz şu. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağıyı, yemini, ilacı dışarıdan euro ile olursa et ucuz olmaz” ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan İnce, Karacebay'den ayrıldı.

