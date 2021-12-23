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Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz
Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temel ürünlere gelen zamlar konusunda iktidarın ve muhalefetin de çözüm üretmediğini belirterek üretim... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:06+0300
2021-12-23T15:06+0300
türkiye
bursa
muharrem ince
euro
ekonomik kriz
açıklama
ekonomi
et
saksı
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılmak için kente geldi. Parti otobüsüyle Karacabey caddelerinde dolaşan İnce, çevredekileri selamladı. İnce’ye partililer eşlik etti. Açılış kurdelesini kesen İnce, konuşma yaptı.'Yem euro ile alınırsa et ucuz olmaz'Karacebey’in tarım kenti olduğuna vurgu yapan İnce, “Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki, 5 market suçluymuş. Köprü, otoyol, ilaç pahalı. Dolayısıyla ürün de pahalı olacak. Muhalefetin çözümü ne? Onların çözümü de marketlere mektup yazmak. Deftere yaz diyor, iktidar olunca ödeyeceğim diyor. Bu nasıl devlet yönetimi. İktidar da muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz burada çözüm üreteceğiz. Bizim çözümümüz şu. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağıyı, yemini, ilacı dışarıdan euro ile olursa et ucuz olmaz” ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan İnce, Karacebay'den ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/muharrem-ince-ben-cumhurbaskani-olsaydim-turkiyeyi-300-kisiyle-yonetirdim-1051991676.html
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bursa, muharrem ince, euro, ekonomik kriz, açıklama, ekonomi, et, saksı, memleket partisi

Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz

15:06 23.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİNMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİN
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temel ürünlere gelen zamlar konusunda iktidarın ve muhalefetin de çözüm üretmediğini belirterek üretim seferberliği çağrısı yaptı. İnce, “Arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılmak için kente geldi.
Parti otobüsüyle Karacabey caddelerinde dolaşan İnce, çevredekileri selamladı. İnce’ye partililer eşlik etti. Açılış kurdelesini kesen İnce, konuşma yaptı.

'Yem euro ile alınırsa et ucuz olmaz'

Karacebey’in tarım kenti olduğuna vurgu yapan İnce, “Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki, 5 market suçluymuş. Köprü, otoyol, ilaç pahalı. Dolayısıyla ürün de pahalı olacak. Muhalefetin çözümü ne? Onların çözümü de marketlere mektup yazmak. Deftere yaz diyor, iktidar olunca ödeyeceğim diyor. Bu nasıl devlet yönetimi. İktidar da muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz burada çözüm üreteceğiz. Bizim çözümümüz şu. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağıyı, yemini, ilacı dışarıdan euro ile olursa et ucuz olmaz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan İnce, Karacebay'den ayrıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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