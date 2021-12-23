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https://tr.sputniknews.com/20211223/muharrem-ince-bugunku-politikacilarin-arasinda-bu-millete-en-ucuz-ekmegi-ben-yediririm-1052066335.html
Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm
Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım”... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:15+0300
2021-12-23T23:15+0300
politika
muharrem ince
ekmek
memleket partisi
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İnce, “Saksıları bile ekmeliyiz. Bütün hazine arazileri ekilmeli, çiftçilerden kira almaktan falan vazgeçin. Bırakın millet hazine arazilerini eksin. Acilen ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine ihtiyaç var. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım. Türkiye’deki arazilerin yüzde 75’i halen vahşi sulamayla sulanıyor” dedi.“İktidarın da muhalefetin de yaptığı şey marketleri suçlamak. Sonundan yani marketten başlanmaz, tarladan başlanır” diyen İnce, “İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım” diye konuştu.Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için destekleme primlerinin verilmesi gerektiğini belirten İnce, şöyle devam etti:
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muharrem ince, ekmek, memleket partisi

Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm

23:15 23.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİNMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİN
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım” dedi.
İnce, “Saksıları bile ekmeliyiz. Bütün hazine arazileri ekilmeli, çiftçilerden kira almaktan falan vazgeçin. Bırakın millet hazine arazilerini eksin. Acilen ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine ihtiyaç var. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım. Türkiye’deki arazilerin yüzde 75’i halen vahşi sulamayla sulanıyor” dedi.
“İktidarın da muhalefetin de yaptığı şey marketleri suçlamak. Sonundan yani marketten başlanmaz, tarladan başlanır” diyen İnce, “İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım” diye konuştu.
Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için destekleme primlerinin verilmesi gerektiğini belirten İnce, şöyle devam etti:
"Türkiye’de civcivi, ilacını euro ile alırsan, yumurtayı pahalı yersin. Buzağı, yem, ilaç, avroyla olursa, eti pahalıya yersin. Bu kadar basit. Kopya çekmek de serbest; söylediklerimi dinlerlerse et de süt de ucuzlar. Yoksa tarlada ucuz, rafta pahalı yemeye devam ederiz. Türkiye’nin acilen üretime geçmesi lazım. Hayvancılığımızı geliştirmek istiyorsak 85 milyon şunu bilmelidir ki çobanların sigorta primlerini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta prim desteği sağlanmalıdır. Havza bazlı ürün üretmeye geçmeliyiz. Konya’da mısır ektirirseniz Konya’yı çökertirsiniz. Mısıra su lazım, su nerede varsa orada mısır ektireceksiniz. Kanal İstanbul’u boş vereceksin, GAP’la uğraşacaksın, Konya Ovası Projesiyle uğraşacaksın.”
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