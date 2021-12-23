https://tr.sputniknews.com/20211223/muharrem-ince-bugunku-politikacilarin-arasinda-bu-millete-en-ucuz-ekmegi-ben-yediririm-1052066335.html

Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm

Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım”... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

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politika

muharrem ince

ekmek

memleket partisi

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İnce, “Saksıları bile ekmeliyiz. Bütün hazine arazileri ekilmeli, çiftçilerden kira almaktan falan vazgeçin. Bırakın millet hazine arazilerini eksin. Acilen ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine ihtiyaç var. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım. Türkiye’deki arazilerin yüzde 75’i halen vahşi sulamayla sulanıyor” dedi.“İktidarın da muhalefetin de yaptığı şey marketleri suçlamak. Sonundan yani marketten başlanmaz, tarladan başlanır” diyen İnce, “İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım” diye konuştu.Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için destekleme primlerinin verilmesi gerektiğini belirten İnce, şöyle devam etti:

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muharrem ince, ekmek, memleket partisi