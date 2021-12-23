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NASA, 40 bin yılını Güneş'e ilerleyerek geçiren kuyruklu yıldız Leonard'ın görüntülerini yayınladı
© NASALeonard Kuyruklu Yıldızı
© NASA
Güneş’i gözlemleyen iki uzay aracı, en yakın geçişini 3 Ocak 2022'de gerçekleştirecek olan Leonard Kuyruklu Yıldızı’nın görüntülerinden oluşturduğu animasyonu yayınladı.
İlk olarak Ocak 2021'de Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten Gregory J. Leonard tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, 'Comet C/2021 A1' olarak resmi kayıtlara geçti.
Leonard 13 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, saniyede 44 mil (71 kilometre), hızla ilerleyen kuyruklu yıldızın bir daha görülmemek üzere başka bir galaksiye geçebileceğini ifade etmişti. Son 40 bin yılını Güneş'e doğru seyahat ederek geçiren kuyruklu yıldızı tespit eden ilk uzay aracı ise Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi-A (STEREO) SECCHI/HI-2 teleskobu ile kasım ayından bu yana gözlemleniyor.
Leonard 13 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, saniyede 44 mil (71 kilometre), hızla ilerleyen kuyruklu yıldızın bir daha görülmemek üzere başka bir galaksiye geçebileceğini ifade etmişti. Son 40 bin yılını Güneş'e doğru seyahat ederek geçiren kuyruklu yıldızı tespit eden ilk uzay aracı ise Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi-A (STEREO) SECCHI/HI-2 teleskobu ile kasım ayından bu yana gözlemleniyor.
Just a couple of days ago (Dec 17 - 19) our @USNRL SoloHI camera on the @ESASolarOrbiter captured this gorgeous view of comet Leonard passing in front of the Milky Way! 🛰️📸☄️😍— Karl Battams (@SungrazerComets) December 21, 2021
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[📽️: ESA/NASA/NRL/Guillermo Stenborg] pic.twitter.com/RmlF9uLIPG
STEREO'dan elde edilen görüntülerle oluşturulan animasyonda, Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e yaklaştıkça kuyruğunun nasıl daha uzun ve parlak hale geldiğini yansıtıyor.
17 Aralık'ta çekilen ve Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) tarafından hazırlanan videoda, Solar Orbiter kuyruklu yıldızın yandan görünümünü alırken, Venüs'ün soldan sağa hareket ettiği ve böylece kuyruğunun daha fazlasını ortaya çıkardığı görülebiliyor.
Kuyruklu yıldız, Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimlerine verilen ad.
Kuyruklu yıldız, Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimlerine verilen ad.
NASA, kuyruklu yıldızın Güneş'le yakın karşılaşmasından sağ çıkarsa, bir daha geri dönmemek üzere Güneş Sistemi'nin dışına çıkacağını söylüyor ve bu tez, söz konusu kuyruklu yıldızı keşfeden Leonard'ın görüşünü destekliyor.