https://tr.sputniknews.com/20211223/nasa-40-bin-yilini-gunese-ilerleyerek-geciren-kuyruklu-yildiz-leonardin-goruntulerini-yayinladi-1052054853.html

NASA, 40 bin yılını Güneş'e ilerleyerek geçiren kuyruklu yıldız Leonard'ın görüntülerini yayınladı

NASA, 40 bin yılını Güneş'e ilerleyerek geçiren kuyruklu yıldız Leonard'ın görüntülerini yayınladı

Güneş’i gözlemleyen iki uzay aracı, en yakın geçişini 3 Ocak 2022'de gerçekleştirecek olan Leonard Kuyruklu Yıldızı’nın görüntülerinden oluşturduğu animasyonu... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T16:29+0300

2021-12-23T16:29+0300

2021-12-23T16:29+0300

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göktaşı

güneş

kuyruklu yıldız

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İlk olarak Ocak 2021'de Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten Gregory J. Leonard tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, 'Comet C/2021 A1' olarak resmi kayıtlara geçti. Leonard 13 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, saniyede 44 mil (71 kilometre), hızla ilerleyen kuyruklu yıldızın bir daha görülmemek üzere başka bir galaksiye geçebileceğini ifade etmişti. Son 40 bin yılını Güneş'e doğru seyahat ederek geçiren kuyruklu yıldızı tespit eden ilk uzay aracı ise Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi-A (STEREO) SECCHI/HI-2 teleskobu ile kasım ayından bu yana gözlemleniyor.STEREO'dan elde edilen görüntülerle oluşturulan animasyonda, Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e yaklaştıkça kuyruğunun nasıl daha uzun ve parlak hale geldiğini yansıtıyor.17 Aralık'ta çekilen ve Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) tarafından hazırlanan videoda, Solar Orbiter kuyruklu yıldızın yandan görünümünü alırken, Venüs'ün soldan sağa hareket ettiği ve böylece kuyruğunun daha fazlasını ortaya çıkardığı görülebiliyor.Kuyruklu yıldız, Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimlerine verilen ad. NASA, kuyruklu yıldızın Güneş'le yakın karşılaşmasından sağ çıkarsa, bir daha geri dönmemek üzere Güneş Sistemi'nin dışına çıkacağını söylüyor ve bu tez, söz konusu kuyruklu yıldızı keşfeden Leonard'ın görüşünü destekliyor.

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samanyolu, nasa, göktaşı, güneş, kuyruklu yıldız