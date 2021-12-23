https://tr.sputniknews.com/20211223/nasanin-james-webb-uzay-teleskobunun-firlatilmasi-bir-kez-daha-ertelendi-1052034897.html

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bir kez daha ertelendi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bir kez daha ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun bugün gerçekleştirilmesi... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T02:59+0300

2021-12-23T02:59+0300

2021-12-23T02:59+0300

yaşam

nasa

erteleme

teleskop

fırlatma

james webb uzay teleskobu

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NASA'nın daha önce 18 Aralık'tan 22 Aralık'a ertelediği fırlatma işleminin, son hazırlıkların yapıldığı sırada tespit edilen şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden ertelendiği ve en erken cumartesi günü yapılabileceği açıklandı.Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndaki platformda fırlatma için bekletilen teleskobun mevcut şartlarda fırlatılması durumunda aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle rotasından çıkabileceği, hatta parçalanabileceği belirtildi.NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211106/abdli-gokbilimciler-uzay-arastirmalari-icin-100-kat-daha-hassas-teleskop-gerektigini-belirtti-1050533347.html

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