https://tr.sputniknews.com/20211223/parasini-biz-veriyoruz-bakacaksiniz-dedi-doktorun-burnunu-kirdi-1052057012.html

‘Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız’ dedi, doktorun burnunu kırdı

‘Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız’ dedi, doktorun burnunu kırdı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Emre Bilgin görevi başında saldırıya uğradı. Doktorun burnunu kıran Y.E.D... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:15+0300

2021-12-23T17:15+0300

2021-12-23T17:15+0300

türkiye

saldırı

bolu

hastane

dayak

doktor

eş

bolu abant izzet baysal üniversitesi

sağlıkta şiddet

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Y.E.D., eşini göz muayenesi için hastaneye getirdi. Y.D.E. eşiyle ilgilenilmediğini iddia ederek, Asistan Doktor Emre Bilgin’e saldırdı.Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı. Doktoru yaralayan Y.E.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.'Hastalarımız da mağdur oldu'Saldırıya uğrayan Emre Bilgin burnunun kırıldığını, şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:“Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz diye konuştu. Sırasını beklemeden, diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi dedi.Ben de o sırada Buyurun dışarıya çıkar mısınız? dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. ‘Beyaz kod’ verdik.”Bolu Valisi Ahmet Ümit, saldırganın yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını ve konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.Bu arada olay sonrası Y.D.E.’nin güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılması ve uzaklaştırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

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saldırı, bolu, hastane, dayak, doktor, eş, bolu abant izzet baysal üniversitesi, sağlıkta şiddet