https://tr.sputniknews.com/20211223/peskov-rt-denin-cikarlarinin-korunmasi-onemli-1052061407.html

Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli

Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli

Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan kanalı RT DE'nin Avrupa genelinde yayından kaldırılmasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda önemli... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:01+0300

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dünya

almanya

dmitriy peskov

basın özgürlüğü

rt

rt deutsch

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Peskov, "Burada önemli olan, karşı tepkilerle uğraşmak yerine RT DE'nin çıkarlarını korumak. Ancak kendi ayağımıza sıkmamak için her halükarda simetrik yanıtlar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi geçen hafta hizmete açmıştı.Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20211216/rt-almanca-televizyon-kanali-yayina-basliyor--1051819923.html

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almanya, dmitriy peskov, basın özgürlüğü, rt, rt deutsch