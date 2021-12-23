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https://tr.sputniknews.com/20211223/peskov-rt-denin-cikarlarinin-korunmasi-onemli-1052061407.html
Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli
Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli
Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan kanalı RT DE'nin Avrupa genelinde yayından kaldırılmasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda önemli... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T20:01+0300
2021-12-23T20:01+0300
dünya
almanya
dmitriy peskov
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rt
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Peskov, "Burada önemli olan, karşı tepkilerle uğraşmak yerine RT DE'nin çıkarlarını korumak. Ancak kendi ayağımıza sıkmamak için her halükarda simetrik yanıtlar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi geçen hafta hizmete açmıştı.Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rt-almanca-televizyon-kanali-yayina-basliyor--1051819923.html
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Peskov: RT DE'nin çıkarlarının korunması önemli

20:01 23.12.2021
© Sputnik / Евгений БиятовRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan kanalı RT DE'nin Avrupa genelinde yayından kaldırılmasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda önemli olan hususun RT DE'nin çıkarlarının korunması olduğunu vurguladı.
Peskov, "Burada önemli olan, karşı tepkilerle uğraşmak yerine RT DE'nin çıkarlarını korumak. Ancak kendi ayağımıza sıkmamak için her halükarda simetrik yanıtlar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.

RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi geçen hafta hizmete açmıştı.

Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.
Russia Today - RT - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
RT Almanca televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor
16 Aralık, 07:00
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