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https://tr.sputniknews.com/20211223/poklonskaya-kirimdaki-evime-bir-ukrayna-vatandasi-girmeye-calisti-1052055529.html
Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı
Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı
Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, bir kişinin Kırım’daki evine girmeye çalıştığı video görüntüsünü paylaştı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:34+0300
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natalya poklonskaya
dünya
polis
ev
kırım
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Poklonskaya, Telegram kanalından paylaştığı videonun altına da şunu yazdı:Polisin, bu olayda bir suç unsuru görmediğini belirten Poklonskaya, “Misafirim geri Ukrayna’ya gönderildi, muhtemelen madalya alsın da tekrar geldiğinde artık madalyasıyla birlikte gözaltına alınsın diye” ifadesini kullandı.Videoda, bir adamın duvarı aşarak balkonun altında durduğu görülüyor. Poklonskaya, olayın ne zaman yaşandığını belirtmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/poklonskaya-ukraynanin-tehditlerinden-korkmuyorum-1050379578.html
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natalya poklonskaya, polis, ev, kırım

Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı

16:34 23.12.2021 (güncellendi: 16:35 23.12.2021)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Fotoğraf bankasına girNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, bir kişinin Kırım’daki evine girmeye çalıştığı video görüntüsünü paylaştı.
Poklonskaya, Telegram kanalından paylaştığı videonun altına da şunu yazdı:
“Ukrayna’dan gelen bu davetsiz misafir Kırım’daki evime girmeye çalışıyor. Üstelik bu sırada kızımla beraber evdeydik ve kendimizi içeriye kapatmayı başardık. Evde çocukla yalnızken birinin böyle gelip arsızca kapılara vurup kırmaya çalışması hoş olmuyor.”
Polisin, bu olayda bir suç unsuru görmediğini belirten Poklonskaya, “Misafirim geri Ukrayna’ya gönderildi, muhtemelen madalya alsın da tekrar geldiğinde artık madalyasıyla birlikte gözaltına alınsın diye” ifadesini kullandı.
Videoda, bir adamın duvarı aşarak balkonun altında durduğu görülüyor. Poklonskaya, olayın ne zaman yaşandığını belirtmedi.
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum
1 Kasım, 17:08
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