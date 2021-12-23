Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı

Poklonskaya, Telegram kanalından paylaştığı videonun altına da şunu yazdı:Polisin, bu olayda bir suç unsuru görmediğini belirten Poklonskaya, “Misafirim geri Ukrayna’ya gönderildi, muhtemelen madalya alsın da tekrar geldiğinde artık madalyasıyla birlikte gözaltına alınsın diye” ifadesini kullandı.Videoda, bir adamın duvarı aşarak balkonun altında durduğu görülüyor. Poklonskaya, olayın ne zaman yaşandığını belirtmedi.
Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, bir kişinin Kırım’daki evine girmeye çalıştığı video görüntüsünü paylaştı.
Poklonskaya, Telegram kanalından paylaştığı videonun altına da şunu yazdı:
“Ukrayna’dan gelen bu davetsiz misafir Kırım’daki evime girmeye çalışıyor. Üstelik bu sırada kızımla beraber evdeydik ve kendimizi içeriye kapatmayı başardık. Evde çocukla yalnızken birinin böyle gelip arsızca kapılara vurup kırmaya çalışması hoş olmuyor.”
Polisin, bu olayda bir suç unsuru görmediğini belirten Poklonskaya, “Misafirim geri Ukrayna’ya gönderildi, muhtemelen madalya alsın da tekrar geldiğinde artık madalyasıyla birlikte gözaltına alınsın diye” ifadesini kullandı.
Videoda, bir adamın duvarı aşarak balkonun altında durduğu görülüyor. Poklonskaya, olayın ne zaman yaşandığını belirtmedi.