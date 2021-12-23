https://tr.sputniknews.com/20211223/poklonskaya-kirimdaki-evime-bir-ukrayna-vatandasi-girmeye-calisti-1052055529.html

Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı

Poklonskaya: Kırım'daki evime bir Ukrayna vatandaşı girmeye çalıştı

Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, bir kişinin Kırım’daki evine girmeye çalıştığı video görüntüsünü paylaştı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T16:34+0300

2021-12-23T16:34+0300

2021-12-23T16:35+0300

natalya poklonskaya

dünya

polis

ev

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783244_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_08422f879e16e5d1ec142b316a9eaa1a.jpg

Poklonskaya, Telegram kanalından paylaştığı videonun altına da şunu yazdı:Polisin, bu olayda bir suç unsuru görmediğini belirten Poklonskaya, “Misafirim geri Ukrayna’ya gönderildi, muhtemelen madalya alsın da tekrar geldiğinde artık madalyasıyla birlikte gözaltına alınsın diye” ifadesini kullandı.Videoda, bir adamın duvarı aşarak balkonun altında durduğu görülüyor. Poklonskaya, olayın ne zaman yaşandığını belirtmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/poklonskaya-ukraynanin-tehditlerinden-korkmuyorum-1050379578.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

natalya poklonskaya, polis, ev, kırım