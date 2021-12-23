https://tr.sputniknews.com/20211223/prof-dr-bulut-turkovacin-koruyuculugu-sinovac-kadar-olacaktir-benzer-teknoloji-kullanildi-1052047386.html

Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı

Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut, Turkovac konusunda “Mutasyonlar ile ilgili son gelişen Delta ve Omikron virüsleri bu aşı içeriğinde yok... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:00+0300

2021-12-23T14:00+0300

2021-12-23T14:00+0300

seyir hali

radyo

sağlık bakanlığı

cumhurbaşkanı

türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

aşı

faz 3

coronavac

sinovac

turkovac

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052047361_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_02891d7bfcae18a6aa2b02ebe6dde9c9.jpg

Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yerli aşı Turkovac üzerindeki çalışmaları ve ardındaki teknolojiyi Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Bulut, Turcovac aşısının özelliklerini “Turcovac’ın inaktif aşı olarak Sinovac’tan bir farkı yok. 31 Aralık 2019’da ortaya çıkmış olan virüsün türünü kullanıyor. Mutasyonlar ile ilgili son gelişen Delta ve Omikron virüsleri bu aşı içeriğinde yok. Koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır. Sinovac ile kıyaslamalı bir çalışma yapıldı. Çalışma grubunun yaptığı açıklamaya göre Sinovac’ta 40 Turkovac’ta 20 kişi ile çalışma yürütülerek 5 Kasım tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Nihayet izni çıkarak kullanım onayı dediğimiz ruhsatlanma olmayan bir onayla kullanıma başlayacak. Bir hafta sonra uygulamaya başlayacağı söylendi. Seri üretime çünkü yeni geçildi” diye sıraladı.‘Faz 2 ve 3 ile ilgili yayınları henüz daha uluslararası dergilerde yayınlanmış değil’Prof. Dr. Bulut, Sinovac’ta olduğu gibi acil kullanım onayı verilirken bir kılavuz kullanıldığını söyleyerek “Faz 2 ve 3 ile ilgili yayınları henüz daha uluslararası dergilerde yayınlanmış değildir. Sinovac’ta da bunu gördük. Acil kullanım onayı verilirken bir kılavuz kullanılıyor. Kılavuzda Faz 3 verilerini beklemeden kullanılabilecek onay şöyle gelişiyor: Faz 3 sonuçları alınmadan da onay Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabiliyor. Ocak ayına doğru ancak kullanılabileceğini geçen yıl söylemiştik. Bu konudaki öngörümüz de doğru çıktı. Dikkatle izlerseniz eğer Twitter’da Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Turcovac aşısının reklamının yapıldığı şekil göreceksiniz. Özenle firmanın isminin olmadığını göreceksiniz. Gerek haberlerde gerek şişenin üstünde firmanın ismi özenle saklanıyor. Halbuki Sinovac’ın ürettiği Coronavac geldiğinde ya da diğer Pfizer-Biontech geldiğinde bunların tamamen hangi şirket tarafından üretildiği zaten önceden bilinirdi. Eş bilgi olarak bize ulaşırdı. Burada özenle firmanın adı örtülüyor” dedi.‘Çalışmanın uluslararası hakemli dergilerde ön veri bile olsa yayınlanması gerekir’Prof. Dr. Bulut, Turkovac aşısının Sinovac aşısındaki teknoloji ile geliştirildiğini ve farklı bir yan etki gözlenmeyeceğini “Uluslararası hakemli dergilerde ön veri bile olsa yayınlanması gerekir. Diğer aşılarda da bu gerçekleşti. 20-40 kişilik gruplar aslında bilimsel çalışmalarda çok az kümelemelerdir. 80-100 binlik gruplarla çalışırlar. Bunu yakalayabilme ihtimali kalmamıştı. Bir aşı kampanyası başlamış olduğu için bir gruba plasebo vermek diğer gruba aşı vermek ihtimali yoktu. Sinovac koluyla kıyaslama yaparak devam ettiler. O çalışmanın hızlı bir şekilde yayınlanması kamuoyundaki endişenin giderilmesi için yeterli olacaktır. Bu aşı Sinovac ile benzer teknolojidir. Herhangi bir yan etkisi Sinovac’tan farklı olmayacaktır. Bu konuda endişe duyulmamasını yurttaşlarımıza tavsiye ederim. Koruyuculuk oranının mutasyonlarda ne kadar olduğunun 20-40 kişilik gruplarla belirlenemeyeceğini belirtmek gerekiyor” diye açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, sağlık bakanlığı, cumhurbaşkanı, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), aşı, faz 3, coronavac, sinovac, turkovac, аудио