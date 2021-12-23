Putin yıl sonu basın toplantısını düzenliyor: Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum

Bu, Rusya Devlet Başkanı’nın 2001’den beri düzenlediği 17. ve pandemi dönemine denk gelen 2. sene sonu basın toplantısı. Putin geçen sene yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle gazeteciler ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelmişti, bu seneyse basın toplantısı yüz yüze gerçekleşiyor.
Putin’in geçen seneki basın toplantısıysa 4 saat 29 dakika sürmüştü.
Rusya Devlet Başkanı sene sonundaki basın toplantılarını 2001’den beri düzenliyor. Söz konusu basın toplantıları aralık ayı içindeki perşembe günlerinden birine denk geliyor. Fakat Putin 2016’da, önceden belirlenen tarihinin, Rusya’nın Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenazesine denk gelmesi nedeniyle basın toplantısını cuma gününe ertelemişti.