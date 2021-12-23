Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken buna aldırış etmememiz isteniyor
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
Putin yıl sonu basın toplantısını düzenliyor: Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum
Putin yıl sonu basın toplantısını düzenliyor: Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını cevapladığı basın toplantısı başladı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T12:16+0300
2021-12-23T13:30+0300
rusya
vladimir putin
basın toplantısı
koronavirüs
türkiye
merkez bankası
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052045459_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_195b46dbdde7a64292b1221dba0c42c8.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052045459_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_c02c223514af9e4edcbd2a0aef9da843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, basın toplantısı, koronavirüs, новый онлайн для белой редактуры, türkiye, merkez bankası, ekonomi
Yıl sonu basın toplantısı - Sputnik Türkiye

Putin yıl sonu basın toplantısını düzenliyor: Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum

12:16 23.12.2021 (güncellendi: 13:30 23.12.2021)
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını cevapladığı basın toplantısı başladı.
Bu, Rusya Devlet Başkanı’nın 2001’den beri düzenlediği 17. ve pandemi dönemine denk gelen 2. sene sonu basın toplantısı. Putin geçen sene yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle gazeteciler ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelmişti, bu seneyse basın toplantısı yüz yüze gerçekleşiyor.
Putin’in geçen seneki basın toplantısıysa 4 saat 29 dakika sürmüştü.
Rusya Devlet Başkanı sene sonundaki basın toplantılarını 2001’den beri düzenliyor. Söz konusu basın toplantıları aralık ayı içindeki perşembe günlerinden birine denk geliyor. Fakat Putin 2016’da, önceden belirlenen tarihinin, Rusya’nın Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenazesine denk gelmesi nedeniyle basın toplantısını cuma gününe ertelemişti.
Önce yenilerÖnce eskiler
13:42 23.12.2021
'Aşılar karşılıklı olarak tanınmadıkça koronavirüsle küresel düzeyde başa çıkamayız'
Putin, aşılar karşılıklı olarak tanınmadan ve tüm dünyaya mümkün olan en hızlı şekilde ve en yüksek miktarda dağıtılmadan koronavirüs sorunuyla küresel düzeyde başa çıkamayacaklarını belirterek insanoğlunun her zaman bununla yaşayacağı ve büyük kayıplar vereceği uyarısı yaptı.
Şu anda Rusya'da sürü bağışıklığı oranının yüzde 59.4 olduğunu ve bunun düşük olduğunu kaydeden Putin, 2022'nin birinci veya ikinci çeyreğinde bu rakamın yüzde 80'e çıkacağını umduğunu söyledi.
Aşı yaptırmayı reddedenler hakkında kovuşturma yapılmasına karşı çıkan Rusya lideri, "Mesele kesinlikle herhangi bir siyasi iradeyle alakalı değil. Mesele, etki kuvvetinin her zaman tepki kuvvetine eşittir: Baskı yapmaya başladığınızda, ki bizim halkımız yaratıcıdır, hemen bu baskı arzusunu bypass etmenin yollarını bulurlar" dedi.
Yeni koronavirüs varyantları hakkında da konuşan Putin, varyantların sağlık sistemleriyle ilgili sorunların bulunduğu ve bağışıklık düzeyinin düşük olduğu bölgelerde ortaya çıktığına dikkat çekti.
13:24 23.12.2021
'Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken buna aldırış etmememiz isteniyor'
- Ukrayna’da (2014’te) gerçekleşen darbenin ardından Kırımlıları korumayı reddetmemiz imkansızdı. Ukrayna’da darbe olmadan önce Kırım’ın Rusya’ya bağlanacağı kimsenin aklına gelmezdi.
- Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti (ülkenin doğusundaki) Donbass’a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız.
- Oysa, bizim kendi güvenliğimizin geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Sürekli olarak bir gözümüz Ukrayna’da neler olup bittiğindeyken, (Ukrayna hükümetinin) ne zaman işleri berbat edip yüzlerine gözlerine bulaştıracaklarını izleyerek nasıl yaşayabiliriz?
13:11 23.12.2021
13:04 23.12.2021
12:44 23.12.2021
'Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durum Türkiye'dekine benzer bir hal alabilir'
Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi: “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.”
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
17 Aralık, 13:49
12:35 23.12.2021
Rusya ekonomisinde pandemi döneminde yüzde 3 oranında bir düşüş gördüklerini ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını söyleyen Putin, 2021 sonunda yüzde 4.5 oranında büyüme beklediklerini ekledi.
Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip yüzde 4’e gerilediğini, uluslararası rezervlerinin ise 595 milyar dolardan 625.5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, “Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir” dedi.
12:25 23.12.2021
Koronavirüs pandemisinin ekonomi üstündeki etkilerine ilişkin soruya yanıt:
- Ekonomimiz bir dizi güçlükle ve mecburi sınırlamalarla karşılaştı fakat G20 ülkeleri dahil, dünyanın pek çok gelişmiş ekonomisine kıyasla şoklara karşı çok daha hazırlıklı olduğunu gördük.
12:18 23.12.2021
Rusya Devlet Başkanı Putin’in sene sonu basın toplantısının gerçekleştiği Manej sergi salonunun girişinde herkesin PCR testlerinin kontrolü gerçekleşti. Basın toplantısına gelenlerden, koronavirüs negatif olduklarını belgelemeleri açısından farklı zamanlarda üç ayrı PCR testi yaptırmaları istenmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:40Çijov, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair iddiaları reddetti
13:38Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı TL Mevduat uygulama talimatı
13:37Sierra Leone Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara: Sierra Leone yatırım dostudur
13:27Gramajı düşürüldü, yüzde 25 zam yapıldı: Samsun'da simit fiyatı ekmeği solladı
13:20Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödeyecek
13:15İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu
13:08Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi
13:06Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı
13:02AA: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
12:58İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor
12:54'İstediğin ilaç yok' diyen eczacıya bıçak çekti
12:52ABD'de hortum felaketinin ardından 2 bebeğin enkazdan kurtarılma görüntüleri yayınlandı
12:39Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı
12:36Gece girdikleri bahçede türbe var diyerek mezar yeri yaptılar
12:35Lukaşenko: Anayasa referandumu şubat ayının ikinci yarısında
12:33Türkiye'de Omicron alarmı: Ocak ayı için yeni tedbirler kapıda
12:32Sabıkalı kedi Keith: Mahalleyi gasp edip, eve bong ve bir torba beyaz toz getirdi
12:31Sri Lanka petrol borcunu çayla kapatacak
12:24Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü
12:16Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır