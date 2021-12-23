Putin yıl sonu basın toplantısını düzenliyor: Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum

'Aşılar karşılıklı olarak tanınmadıkça koronavirüsle küresel düzeyde başa çıkamayız'

Putin, aşılar karşılıklı olarak tanınmadan ve tüm dünyaya mümkün olan en hızlı şekilde ve en yüksek miktarda dağıtılmadan koronavirüs sorunuyla küresel düzeyde başa çıkamayacaklarını belirterek insanoğlunun her zaman bununla yaşayacağı ve büyük kayıplar vereceği uyarısı yaptı.

Şu anda Rusya'da sürü bağışıklığı oranının yüzde 59.4 olduğunu ve bunun düşük olduğunu kaydeden Putin, 2022'nin birinci veya ikinci çeyreğinde bu rakamın yüzde 80'e çıkacağını umduğunu söyledi.

Aşı yaptırmayı reddedenler hakkında kovuşturma yapılmasına karşı çıkan Rusya lideri, "Mesele kesinlikle herhangi bir siyasi iradeyle alakalı değil. Mesele, etki kuvvetinin her zaman tepki kuvvetine eşittir: Baskı yapmaya başladığınızda, ki bizim halkımız yaratıcıdır, hemen bu baskı arzusunu bypass etmenin yollarını bulurlar" dedi.

Yeni koronavirüs varyantları hakkında da konuşan Putin, varyantların sağlık sistemleriyle ilgili sorunların bulunduğu ve bağışıklık düzeyinin düşük olduğu bölgelerde ortaya çıktığına dikkat çekti.