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https://tr.sputniknews.com/20211223/rap-sarkicisi-klip-cekimine-giderken-olumden-dondu-1052053723.html
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü
Kocaeli’nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:54+0300
2021-12-23T15:54+0300
2021-12-23T15:54+0300
yaşam
istanbul
müzik
kandıra
rap
kaza
klip
sanatçı
çekim
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34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul'dan Kandıra'ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı.Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/tupsuz-dalis-yapan-sarkici-dogus-olumden-dondu-1048454542.html
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istanbul, müzik, kandıra, rap, kaza, klip, sanatçı, çekim
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü
Kocaeli’nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü.
34 EN 4591 plakalı otomobil ile
İstanbul'dan Kandıra'ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.
Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı.
Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.