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https://tr.sputniknews.com/20211223/reuters-turkiyede-hukumetin-dolar-hedefi-9-tl-1052066836.html
Reuters: Türkiye’de hükümetin dolar hedefi 9 TL
Reuters: Türkiye’de hükümetin dolar hedefi 9 TL
Reuters, 'kur korumalı mevduat' kararının nasıl alındığını yazdı. Buna göre, planın üzerinde geçen hafta çalışmalar yapıldı. Bir yetkili, hükümetin dolar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:34+0300
2021-12-23T23:34+0300
ekonomi
enflasyon
euro
dolar
türk lirası
plan
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Reuters ajansı, Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında hükümet tarafından devreye sokulan 'kur korumalı mevduat planı'na değindi.GazeteDuvar'ın aktardığına göre, Ankara'da konuyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırılan haberde, söz konusu plan üzerinde geçen hafta ve 'sadece dolar/TL kurunun 18 eşiğini aşması' halinde devreye sokulmak üzere çalışıldığı belirtildi.Haberde, hükümetin dolar/TL kurunun 9 civarına inmesini hedeflediği belirtilirken, 'kur korumalı mevduat planı'nın da ilk olarak 2018'de gündeme geldiği, ancak dönemin Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından reddedildiği iddia edildi.'İddialı ama riskli'Haberde, "Türkiye'de Hazine Bakanlığı geçtiğimiz hafta, sadece para biriminin dolar karşısında 'absürd' olan 18 eşiğini geçmesi halinde bir çöküşü geri çevirmek için devreye sokulacak olan iddialı ama riskli bir plan üzerinde çalışıyordu. Üst düzey bir Türk yetkilinin Reuters'a söylediğine göre, Hazine Bakanlığı'ndaki bürokratlar ekibi, TL'nin bu seviyenin ötesinde değer kaybetmesinin ekonomiye 'onarılamayacak' şekillerde zarar vereceğine karar verdi" denildi.'Durum sürdürülebilir değildi'Habere göre Hazine Bakanlığı'ndaki bürokratlar başka bazı seçenekleri de değerlendirirken, sonuç olarak bu planda karar kılındı. Reuters, pazartesi akşamı TL/dolar'ın 18.4'e, euro/TL'nin de 20'ye kadar yükselmesinden sonra hükümetin 'tetiği çektiğini' belirtirken, bir kaynak kurların 'balon oranlarına' yükseldiği bu noktada müdahalenin gerekli görüldüğünü söyledi. Kaynak, "Durum sürdürülebilir değildi. Bunlar sorunlu ve gerçekten absürt seviyelerdi" dedi.'Hükümetin hedefi 9, beklentisi 12-14'İsmi açıklanmayan bu kaynak, "Dolar 9 civarına düşerse bu iyi bir seviye olacaktır" diye konuştu. Bir diğer kaynak ise, hükümetin kurun 9 civarına inmesini umduğunu ama birkaç ay boyunca dolar karşısında 12-14 seviyeleri arasında kalmasını beklediğini söyledi.Ajansa konuşan bir Türk yetkili ise "Atılan adımlar enflasyon riskini artıracaktır ama bu durum önümüzdeki dönemde telafi edilebilir. Devlet bu tercihte bulundu çünkü adım atmamak çok daha ciddi ve onarılamaz riskler yaratacaktı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ntvde-sorularini-yanitliyor-1052063674.html
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enflasyon, euro, dolar, türk lirası, plan

Reuters: Türkiye’de hükümetin dolar hedefi 9 TL

23:34 23.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Reuters, 'kur korumalı mevduat' kararının nasıl alındığını yazdı. Buna göre, planın üzerinde geçen hafta çalışmalar yapıldı. Bir yetkili, hükümetin dolar hedefinin 9 TL olduğunu öne sürdü.
Reuters ajansı, Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında hükümet tarafından devreye sokulan 'kur korumalı mevduat planı'na değindi.
GazeteDuvar'ın aktardığına göre, Ankara'da konuyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırılan haberde, söz konusu plan üzerinde geçen hafta ve 'sadece dolar/TL kurunun 18 eşiğini aşması' halinde devreye sokulmak üzere çalışıldığı belirtildi.
Haberde, hükümetin dolar/TL kurunun 9 civarına inmesini hedeflediği belirtilirken, 'kur korumalı mevduat planı'nın da ilk olarak 2018'de gündeme geldiği, ancak dönemin Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından reddedildiği iddia edildi.

'İddialı ama riskli'

Haberde, "Türkiye'de Hazine Bakanlığı geçtiğimiz hafta, sadece para biriminin dolar karşısında 'absürd' olan 18 eşiğini geçmesi halinde bir çöküşü geri çevirmek için devreye sokulacak olan iddialı ama riskli bir plan üzerinde çalışıyordu. Üst düzey bir Türk yetkilinin Reuters'a söylediğine göre, Hazine Bakanlığı'ndaki bürokratlar ekibi, TL'nin bu seviyenin ötesinde değer kaybetmesinin ekonomiye 'onarılamayacak' şekillerde zarar vereceğine karar verdi" denildi.

'Durum sürdürülebilir değildi'

Habere göre Hazine Bakanlığı'ndaki bürokratlar başka bazı seçenekleri de değerlendirirken, sonuç olarak bu planda karar kılındı. Reuters, pazartesi akşamı TL/dolar'ın 18.4'e, euro/TL'nin de 20'ye kadar yükselmesinden sonra hükümetin 'tetiği çektiğini' belirtirken, bir kaynak kurların 'balon oranlarına' yükseldiği bu noktada müdahalenin gerekli görüldüğünü söyledi. Kaynak, "Durum sürdürülebilir değildi. Bunlar sorunlu ve gerçekten absürt seviyelerdi" dedi.

'Hükümetin hedefi 9, beklentisi 12-14'

İsmi açıklanmayan bu kaynak, "Dolar 9 civarına düşerse bu iyi bir seviye olacaktır" diye konuştu. Bir diğer kaynak ise, hükümetin kurun 9 civarına inmesini umduğunu ama birkaç ay boyunca dolar karşısında 12-14 seviyeleri arasında kalmasını beklediğini söyledi.
Ajansa konuşan bir Türk yetkili ise "Atılan adımlar enflasyon riskini artıracaktır ama bu durum önümüzdeki dönemde telafi edilebilir. Devlet bu tercihte bulundu çünkü adım atmamak çok daha ciddi ve onarılamaz riskler yaratacaktı" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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