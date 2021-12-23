https://tr.sputniknews.com/20211223/rtuk-760-bin-liraya-iki-belgesel-film-cektirecek-1052053138.html

RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek

RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “ikame yayınlar” için yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film çektirme kararı aldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:42+0300

2021-12-23T15:42+0300

2021-12-23T15:42+0300

türkiye

rtük

belgesel

ikame

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RTÜK, üst kurulun aldığı yayın durdurma cezalarının uygulanmasında, TV kanallarının yayınlaması için “ikame yayın” hazırlatıyor. Buna göre, TV kanalı; yayını durdurulan programın günü ve saatinde, RTÜK tarafından hazırlatılan belgeseli yayınlıyor.Bu kapsamda üst kurul, aralık ayı içinde, özel yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film hazırlatılmasına karar verdi. Belgesel filmler için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.İlk ihale 2 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel filmin hazırlatılması işi, pazarlık yöntemi ve 375 bin TL sözleşme bedeli ile özel bir yapım şirketine verildi. Sözleşme 14 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.ANKA'nın haberine göre, aynı tarihte ikinci ihale de pazarlık yöntemiyle yapıldı. “Medya ve İslamofobi” konulu belgesel filmin hazırlatılması da 385 bin TL sözleşme bedeli ile başka bir yapım şirketine verildi.Böylece RTÜK, Aralık ayı içinde; aldığı yayın durdurma cezası kararlarının uygulanması için toplamda 760 bin TL bedelli iki sözleşmeye imza atmış oldu. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de mart ayında ihaleye çıkmış, 345 bin TL’ye sözleşme imzalanmıştı. RTÜK, ikame yayınlar için 1 milyon 105 bin TL harcamış oldu.

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rtük, belgesel, ikame