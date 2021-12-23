Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/rtuk-760-bin-liraya-iki-belgesel-film-cektirecek-1052053138.html
RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek
RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “ikame yayınlar” için yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film çektirme kararı aldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:42+0300
2021-12-23T15:42+0300
türkiye
rtük
belgesel
ikame
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_869a35598a1ca7808d3cff633d73d2ba.jpg
RTÜK, üst kurulun aldığı yayın durdurma cezalarının uygulanmasında, TV kanallarının yayınlaması için “ikame yayın” hazırlatıyor. Buna göre, TV kanalı; yayını durdurulan programın günü ve saatinde, RTÜK tarafından hazırlatılan belgeseli yayınlıyor.Bu kapsamda üst kurul, aralık ayı içinde, özel yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film hazırlatılmasına karar verdi. Belgesel filmler için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.İlk ihale 2 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel filmin hazırlatılması işi, pazarlık yöntemi ve 375 bin TL sözleşme bedeli ile özel bir yapım şirketine verildi. Sözleşme 14 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.ANKA'nın haberine göre, aynı tarihte ikinci ihale de pazarlık yöntemiyle yapıldı. “Medya ve İslamofobi” konulu belgesel filmin hazırlatılması da 385 bin TL sözleşme bedeli ile başka bir yapım şirketine verildi.Böylece RTÜK, Aralık ayı içinde; aldığı yayın durdurma cezası kararlarının uygulanması için toplamda 760 bin TL bedelli iki sözleşmeye imza atmış oldu. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de mart ayında ihaleye çıkmış, 345 bin TL’ye sözleşme imzalanmıştı. RTÜK, ikame yayınlar için 1 milyon 105 bin TL harcamış oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5d89dca60baabd42b1d4375c0b8259bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rtük, belgesel, ikame

RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek

15:42 23.12.2021
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “ikame yayınlar” için yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film çektirme kararı aldı.
RTÜK, üst kurulun aldığı yayın durdurma cezalarının uygulanmasında, TV kanallarının yayınlaması için “ikame yayın” hazırlatıyor. Buna göre, TV kanalı; yayını durdurulan programın günü ve saatinde, RTÜK tarafından hazırlatılan belgeseli yayınlıyor.
Bu kapsamda üst kurul, aralık ayı içinde, özel yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film hazırlatılmasına karar verdi. Belgesel filmler için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.
İlk ihale 2 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel filmin hazırlatılması işi, pazarlık yöntemi ve 375 bin TL sözleşme bedeli ile özel bir yapım şirketine verildi. Sözleşme 14 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.
ANKA'nın haberine göre, aynı tarihte ikinci ihale de pazarlık yöntemiyle yapıldı. “Medya ve İslamofobi” konulu belgesel filmin hazırlatılması da 385 bin TL sözleşme bedeli ile başka bir yapım şirketine verildi.
Böylece RTÜK, Aralık ayı içinde; aldığı yayın durdurma cezası kararlarının uygulanması için toplamda 760 bin TL bedelli iki sözleşmeye imza atmış oldu. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de mart ayında ihaleye çıkmış, 345 bin TL’ye sözleşme imzalanmıştı. RTÜK, ikame yayınlar için 1 milyon 105 bin TL harcamış oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce