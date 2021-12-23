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https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-gocmen-krizinin-sorumlulugunu-ilk-once-sorunu-yaratanlar-ustlenmeli-1052051817.html
Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli
Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Batı ülkelerinin göçmenleri kabul ederek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:19+0300
2021-12-23T15:20+0300
göçmen krizi
dünya
rusya
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Sputnik’e konuşan Lukyantsev, göçmen krizinin başlıca nedenlerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçlere müdahale ve siyasi düzenin istikrarsızlaştırılması olduğunu söyledi.Lukyantsev, ironik bir dille insanların özellikle de bu nedenle ‘kendilerine yardım eli uzatanların’ ülkelerine gitmek istediğini ifade etti.Lukyantsev, “Bu nedenle ‘yükün’ paylaşılması, sorumluluğun paylaşılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığında, sorumluluğu ilk üstlenmesi gerekenler bu durumu yaratanlar” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211214/putinden-macrona-gocmen-krizi-dogrudan-ab-ulkeleri-ve-belarus-tarafindan-ele-alinmali-1051762697.html
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göçmen krizi, rusya, ab

Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli

15:19 23.12.2021 (güncellendi: 15:20 23.12.2021)
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRYKiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Batı ülkelerinin göçmenleri kabul ederek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu istikrarsızlaştırmanın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Lukyantsev, göçmen krizinin başlıca nedenlerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçlere müdahale ve siyasi düzenin istikrarsızlaştırılması olduğunu söyledi.
Lukyantsev, ironik bir dille insanların özellikle de bu nedenle ‘kendilerine yardım eli uzatanların’ ülkelerine gitmek istediğini ifade etti.
Lukyantsev, “Bu nedenle ‘yükün’ paylaşılması, sorumluluğun paylaşılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığında, sorumluluğu ilk üstlenmesi gerekenler bu durumu yaratanlar” ifadelerini kullandı.
Emmanuel Macron - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Putin'den Macron'a: Göçmen krizi, doğrudan AB ülkeleri ve Belarus tarafından ele alınmalı
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