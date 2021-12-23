Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli

Sputnik’e konuşan Lukyantsev, göçmen krizinin başlıca nedenlerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçlere müdahale ve siyasi düzenin istikrarsızlaştırılması olduğunu söyledi.Lukyantsev, ironik bir dille insanların özellikle de bu nedenle ‘kendilerine yardım eli uzatanların’ ülkelerine gitmek istediğini ifade etti.Lukyantsev, “Bu nedenle ‘yükün’ paylaşılması, sorumluluğun paylaşılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığında, sorumluluğu ilk üstlenmesi gerekenler bu durumu yaratanlar” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Batı ülkelerinin göçmenleri kabul ederek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu istikrarsızlaştırmanın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Lukyantsev, göçmen krizinin başlıca nedenlerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçlere müdahale ve siyasi düzenin istikrarsızlaştırılması olduğunu söyledi.
Lukyantsev, ironik bir dille insanların özellikle de bu nedenle ‘kendilerine yardım eli uzatanların’ ülkelerine gitmek istediğini ifade etti.
Lukyantsev, “Bu nedenle ‘yükün’ paylaşılması, sorumluluğun paylaşılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığında, sorumluluğu ilk üstlenmesi gerekenler bu durumu yaratanlar” ifadelerini kullandı.