https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-gocmen-krizinin-sorumlulugunu-ilk-once-sorunu-yaratanlar-ustlenmeli-1052051817.html

Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli

Rus Dışişleri: Göçmen krizinin sorumluluğunu, ilk önce sorunu yaratanlar üstlenmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Batı ülkelerinin göçmenleri kabul ederek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:19+0300

2021-12-23T15:19+0300

2021-12-23T15:20+0300

göçmen krizi

dünya

rusya

ab

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Sputnik’e konuşan Lukyantsev, göçmen krizinin başlıca nedenlerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçlere müdahale ve siyasi düzenin istikrarsızlaştırılması olduğunu söyledi.Lukyantsev, ironik bir dille insanların özellikle de bu nedenle ‘kendilerine yardım eli uzatanların’ ülkelerine gitmek istediğini ifade etti.Lukyantsev, “Bu nedenle ‘yükün’ paylaşılması, sorumluluğun paylaşılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığında, sorumluluğu ilk üstlenmesi gerekenler bu durumu yaratanlar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/putinden-macrona-gocmen-krizi-dogrudan-ab-ulkeleri-ve-belarus-tarafindan-ele-alinmali-1051762697.html

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göçmen krizi, rusya, ab