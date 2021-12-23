https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-rt-denin-yayinin-durdurulmasi-sansur-1052048018.html

Rus Dışişleri: RT DE'nin yayının durdurulması sansür

Rus Dışişleri: RT DE'nin yayının durdurulması sansür

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Russia Today Almanca’nın YouTube kanalının açıldığı gün engellenmesi... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:15+0300

2021-12-23T14:15+0300

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Sputnik’e konuşan Lukyantsev, “Bu, Batıdaki bazı çevrelerce kabul görenden farklı bir bakış açısı ile yayın yapan Rus veya bağımsız medya kuruluşları temsilcilerine karşı uygulanan ilk yaptırım veya cezalandırma değil” dedi.Lukyantsev, basın özgürlüğü bakımından çifte standartların uygulandığını vurguladı.Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın RT DE'yi yayından kaldırmak için hiçbir yasal dayanağı olmaksızın her şeyi yaptığını belirtmişti.Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20211223/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-programi-icin-izin-basvurusunda-bulunmadi-ve-izin-almadi-1052034583.html

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russia today (rt), almanya, rus dışişleri, kapatma