https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-ryabkov-almanyanin-rusya-buyukelcisi-ile-guvenlik-garantilerini-gorustu-1052061808.html
Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü
Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi von Geyr ile güvenlik garantilerini ve NATO’nun doğuya doğru... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T20:09+0300
2021-12-23T20:09+0300
2021-12-23T20:09+0300
almanya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
genişleme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik garantilerinin ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini kabul edilemezliğinin ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya'nın yasal güvenlik garantileri ile ilgili girişimlerinin üzerinde duruldu. Ryabkov, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesine ve Rusya topraklarının yakınında ülkeyi tehdit eden silah sistemlerinin konuşlandırılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası güvenlik alanındaki mevcut durumun diğer bazı yönleri de ele alındı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık'ta Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/ryabkov-abd-dogu-avrupaya-asker-gonderme-aciklamasiyla-kievdeki-rovansist-duygulari-korukluyor-1051797425.html
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Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi von Geyr ile güvenlik garantilerini ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini kabul edilemezliğini görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik garantilerinin ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini kabul edilemezliğinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya'nın yasal güvenlik garantileri ile ilgili girişimlerinin üzerinde duruldu. Ryabkov, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesine ve Rusya topraklarının yakınında ülkeyi tehdit eden silah sistemlerinin konuşlandırılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası güvenlik alanındaki mevcut durumun diğer bazı yönleri de ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık'ta Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.