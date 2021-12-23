https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-ryabkov-almanyanin-rusya-buyukelcisi-ile-guvenlik-garantilerini-gorustu-1052061808.html

Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü

Rus Dışişleri: Ryabkov, Almanya’nın Rusya Büyükelçisi ile güvenlik garantilerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi von Geyr ile güvenlik garantilerini ve NATO’nun doğuya doğru... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:09+0300

2021-12-23T20:09+0300

2021-12-23T20:09+0300

almanya

nato

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

genişleme

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik garantilerinin ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini kabul edilemezliğinin ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya'nın yasal güvenlik garantileri ile ilgili girişimlerinin üzerinde duruldu. Ryabkov, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesine ve Rusya topraklarının yakınında ülkeyi tehdit eden silah sistemlerinin konuşlandırılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası güvenlik alanındaki mevcut durumun diğer bazı yönleri de ele alındı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık'ta Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/ryabkov-abd-dogu-avrupaya-asker-gonderme-aciklamasiyla-kievdeki-rovansist-duygulari-korukluyor-1051797425.html

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almanya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, genişleme