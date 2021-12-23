https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-uzmanlar-guney-afrikada-kovid-19-ile-mucadele-konusundaki-deneyimlerini-paylasti-1052033450.html

Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı

Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı

Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T01:14+0300

2021-12-23T01:14+0300

2021-12-23T01:14+0300

koronavirüs

rusya

güney afrika

koronavirüs

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi ile Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Rus bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının genetik özelliklerini inceleyerek Kovid-19 ile mücadeledeki deneyimlerini paylaştıkları belirtildi.Omicron genetik varyantının neden olduğu yeni koronavirüs enfeksiyonunun klinik ve epidemiyolojik özelliklerini araştırmak üzere kurulan Rusya-Güney Afrika bilimsel misyonunun 13-22 Aralık tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yürüttüğü çalışmalarını tamamladığı kaydedildi.Açıklamada, “Rus bilim insanları, yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi, enfeksiyonun epidemiyolojik takibinin sağlanması, enfeksiyonun patojeninin genetik özelliklerinin incelenmesi, yeni genetik varyantlara karşı koruma bağlamında hastalığı geçirenler ve aşılananların bağışıklık durumunu değerlendirme konusundaki deneyimlerini paylaştı” denildi.Omicron varyantı ile enfekte olan aşısız kişilerin hastalığı ağır formda geçirdiklerine vurgu yapılarak, “Hastalık, aşısız kişiler ve özellikle ileri yaş gruplarında ağır formda geçerken, aşılı kişiler ve hastalığı daha önce geçirenlerde daha hafif seyrediyor” denildi.Omicron varyantının gençler ve özellikle çocuklar arasındaki yayılımının yüksek olduğuna dikkat çekildi.Koronavirüsün Omicron varyantının küresel çapta yayılımı ve özellikleriyle ilgili yeni veriler dikkate alınarak, ülkeler arası uçuşlara yeni kısıtlamalar getirilebileceğine vurgu yapılarak, “Omicron varyantının küresel yayılımı ve SARS-CoV-2 virüsünün yeni genetik varyantının özellikleri hakkındaki yeni veriler göz önüne alındığında, devletler arasındaki hava iletişimine yeni kısıtlamalar getirilebilir” ifadeleri kullanıldı.Rusya’da son 24 saat içinde 25 bin 264 yeni koronavirüs vakası tespit edildiKoronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte toplam 25 bin 264 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 292 bin 983’e ulaştı.Son 24 saat içinde bin 20 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 300 bin 269’a ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 42 bin 322 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 9 milyon 97 bin 521 oldu.St. Petersburg en yüksek vakanın (2 bin 166) görüldüğü bölge olurken, başkent Moskova (bin 904) ikinci, Moskova Bölgesi ise (bin 351) üçüncü sırada yer aldı.

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rusya, güney afrika, koronavirüs