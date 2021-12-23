https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-insani-yardim-konvoyu-donbassa-dogru-yola-cikti---1052060332.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın insani yardım konvoyu, Donbass’a doğru yola çıktı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın insani yardım konvoyu, Donbass’a doğru yola çıktı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donbass'a 105. insani yardım sevkiyatına başlandığı belirtildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T19:16+0300
2021-12-23T19:16+0300
2021-12-23T19:16+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
kriz
yardım
paket
insani yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044218668_0:137:3029:1840_1920x0_80_0_0_702587011e3bcfd445ef1f3d2328e0a7.jpg
Açıklamada, 185 ton tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyunun Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktığı kaydedildi.İnsani yardım konvoyu sorumlusu Vadim Lısov, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım konvoyunun 105. partisini tamamladı. Bölge sakinlerine 185 ton tıbbi malzeme ulaştıracak konvoy, bugün Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktı” dedi.Yetkili, konvoyun uluslararası mevzuata uygun olarak gerekli gümrük prosedürlerinden geçmek üzere ‘Donetsk’ ve ‘Matveyev Kurgan’ sınır kontrol noktalarına ilerleyeceğini belirtti.29 Kasım'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus vatandaşlarının sayısını dikkate alarak bu bölgeye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-donbass-ile-ilgili-referandum-ukraynanin-ic-meselesidir--1051719918.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044218668_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_53847278ce16817040fac5b79b925ea7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, donbass, ukrayna, kriz, yardım, paket, insani yardım
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın insani yardım konvoyu, Donbass’a doğru yola çıktı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donbass'a 105. insani yardım sevkiyatına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, 185 ton tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyunun Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktığı kaydedildi.
İnsani yardım konvoyu sorumlusu Vadim Lısov, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım konvoyunun 105. partisini tamamladı. Bölge sakinlerine 185 ton tıbbi malzeme ulaştıracak konvoy, bugün Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktı” dedi.
Yetkili, konvoyun uluslararası mevzuata uygun olarak gerekli gümrük prosedürlerinden geçmek üzere ‘Donetsk’ ve ‘Matveyev Kurgan’ sınır kontrol noktalarına ilerleyeceğini belirtti.
29 Kasım'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus vatandaşlarının sayısını dikkate alarak bu bölgeye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ifade etmişti.