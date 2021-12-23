Rusya Genelkurmay Başkanı, İngiliz mevkidaşı ile güvenlik konularını görüştü

Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un İngiltere Genelkurmay Başkanı Antony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede küresel ve bölgesel güvenliğin güncel konularının ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “23 Aralık 2023 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov, İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Antony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel güvenlikle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un İngiliz mevkidaşı Radakin ile telefonda küresel ve bölgesel güvenliğin güncel konularını ele aldığını duyurdu.
Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un İngiltere Genelkurmay Başkanı Antony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede küresel ve bölgesel güvenliğin güncel konularının ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “23 Aralık 2023 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov, İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Antony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel güvenlikle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.