https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-guvenlik-garantileri-gorusmelerinin-baslangic-tarihiyle-ilgili-abdden-yanit-bekliyoruz-1052039241.html

Rusya: Güvenlik garantileri görüşmelerinin başlangıç tarihiyle ilgili ABD’den yanıt bekliyoruz

Rusya: Güvenlik garantileri görüşmelerinin başlangıç tarihiyle ilgili ABD’den yanıt bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelerin başlangıç tarihi hakkında Washington’a teklifler sunduğunu... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T10:37+0300

2021-12-23T10:37+0300

2021-12-23T10:58+0300

savunma

abd

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sergey ryabkov

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garanti

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Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisine röportaj veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Konuştuktan sonra belli başlı adımlar atılmalı. Bu nedenle daha önce olduğu gibi bizimle ne zaman ikili diyalog gerçekleştirmeye hazır olduğuna ilişkin ABD tarafından net yanıt bekliyoruz. Biz ABD tarafına tekliflerimizi sunduk, diyaloğun başlatılmasına yönelik tarihler de buna dahil” dedi. Moskova’nın en başından beri bu diyaloğa hazır olduğunu belirttiğini kaydeden Ryabkov, şimdilerde Noel nedeniyle de kısa bir duraksama olabileceğini, ancak bu ciddi meseleyle ilgilenilmesi gerektiğini kaydetti.Ryabkov, güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelerin Ukrayna’nın askeri gelişimini sürdürmek için paravan olarak kullanılamayacağını, bunun durumu daha da kötüleştireceğini ve sorumluluğun ABD ile NATO’ya ait olacağını ifade etti.“Kağıt üzerine döktüğümüz, anlaşma biçiminde ilan ettiğimiz mutabakatları resmiyete geçirmek istiyoruz” diyen Ryabkov, karşı taraftan çalışmaların sürdürülmesi için Rusya’dan yapması istenecek bir koşul sunulursa, bunun işe yaramayacağını söyledi. Ryabkov, böyle bir durumda ABD’nin anlaşmak için siyasi iradesi olmadığı, tüm olanların Rusya karşıtı amaçlarla Ukrayna ve diğer ülkelerin topraklarında askeri gelişimi sürdürmek için paravan olarak kullanıldığı çıkarımına varacaklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211222/kremlin-rusyanin-guvenlik-garantisi-onerisi-oldukca-net-karsi-taraftan-da-netlik-bekliyoruz-1052023179.html

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abd, rusya, sergey ryabkov, güvenlik, garanti, nato