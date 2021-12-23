https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-natonun-karadenizdeki-provokasyonlarin-temelinde-abdnin-kuzey-akim-2-alerjisi-yatiyor-1052030817.html

Rusya: NATO’nun Karadeniz’deki provokasyonların temelinde ABD’nin Kuzey Akım-2 alerjisi yatıyor

Rusya: NATO’nun Karadeniz’deki provokasyonların temelinde ABD’nin Kuzey Akım-2 alerjisi yatıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Karadeniz bölgesindeki kışkırtıcı faaliyetinin temelinde ABD’nin, tüm Avrupa için yararlı olan... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T00:03+0300

2021-12-23T00:03+0300

2021-12-23T00:03+0300

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Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “NATO’nun Karadeniz bölgesindeki kışkırtıcı faaliyetinin temelinde ABD’nin ve genel olarak NATO topluluğunun, NATO’nun birçok temsilcisinin, başta tüm Avrupa ve ayrı ayrı olarak Avrupa ülkeler için yararlı olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik duydukları şiddetli alerji var” ifadesini kullandı.NATO’nun, artık açık bir şekilde siyasi baskı uygulayamayacağını, agresif söylem ve şantajın beklenen sonuç vermediğini kabul ettiğini söyleyen Rus diplomat, bu yüzden Batı’nın farklı bir yönteme başvurduğunu belirterek, “NATO üyelerinin Karadeniz bölgesindeki bu kışkırtıcı faaliyeti, gerçek niyetlerini gösteriyor” dedi.‘Çalışmalar şeffaf olsun diye önerilerimizi açıkladık’Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili ABD ve Avrupa ülkelerine sunduğu önerilerle ilgili herhangi bir manipülasyonun olmaması ve bu konuyla ilgili çalışmaların gerçekten şeffaf olması için bu belgelere olan yaklaşımlarını ayrıntılı bir şekilde açıkladıklarını anlatan Zaharova, “Bu kötü mü?” dedi.Belgeleri önce ABD ve Avrupa ülkeleri incelesin ve geri bildirim olsun diye diplomatik kanallar üzerinden ilettiklerini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ama biz Amerikalı partnerleri tanıyoruz. Onların basında manipülasyona başvurmadığı konu olmadığını biliyoruz. Bu yüzden belgeleri açık erişime sunduk” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/zaharova-dto-kurallarini-rusya-degil-abd-ihlal-ediyor-1052011951.html

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