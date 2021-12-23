https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-suriyeye-2021de-1775-ton-insani-yardim-gonderdi-1052060901.html

Rusya, Suriye'ye 2021'de 1775 ton insani yardım gönderdi

Rusya, Suriye'ye 2021'de 1775 ton insani yardım gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rusya'nın 2021 yılında Suriye'ye 1775 ton insani yardım... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T19:39+0300

2021-12-23T19:39+0300

2021-12-23T19:41+0300

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insani yardım

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Rusya-Suriye Kurumlararası Sığınmacı Koordinasyon Merkezi'nin video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısında konuşan Mizintsev, Moskova'nın Suriye halkı için bu yıl içinde yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi.Mizintsev, "Federal yürütme makamlarının, Rusya'daki bölgelerin ve kuruluşların aktif çalışmaları sayesinde, 2021'de Suriye'ye jeneratörler, tıbbi ekipman, ilaç, gıda ürünleri, okul malzemeleri, kıyafet de dahil olmak üzere 1775 ton insani yardım ulaştırıldı" dedi.İnsani yardımların 183 insani operasyonla gerçekleştirildiğini anlatan Mizintsev, bu operasyonların Suriye topraklarının neredeyse tamamını kapsadığının altını çizdi.

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rusya, suriye, insani yardım