https://tr.sputniknews.com/20211223/s-400un-ureticisi-gelistirdigi-elektrikli-otomobilin-ilk-goruntulerini-paylasti-1052052885.html

S-400'ün üreticisi, geliştirdiği elektrikli otomobilin ilk görüntülerini paylaştı

S-400'ün üreticisi, geliştirdiği elektrikli otomobilin ilk görüntülerini paylaştı

S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Almaz-Antey kendi ürettiği elektrikli otomobilin ilk görüntülerini paylaştı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:38+0300

2021-12-23T15:38+0300

2021-12-23T15:44+0300

almaz-antey

yaşam

s-400

elektrikli otomobil

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E-NEVA adı verilen otomobil, tek şarjla 463 kilometre yol kat edebiliyor. Uzunluğu 4.5 metre olan SUV otomobil, 2.7 saniyede 60 kilometre hıza ulaşarak saatte maksimum 197 kilometre hız yapabiliyor.Dijital gösterge paneli, ön camda projeksiyon ekranı ve 15 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi bulunan aracın bagaj hacmi 610 litre.Otomobilin, elektrikli güç sistemi dışında, gaz veya hidrojen motorlu hibrit versiyonları da olacak.

https://tr.sputniknews.com/20211126/almaz-antey-kahirede-antey-4000-ve-s-350-vityaz-hava-savunma-sistemlerini-sergileyecek-1051164422.html

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almaz-antey, s-400, elektrikli otomobil