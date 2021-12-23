https://tr.sputniknews.com/20211223/sabikali-kedi-keith-mahalleyi-gasp-edip-eve-bong-ve-bir-torba-beyaz-toz-getirdi-1052042786.html

Sabıkalı kedi Keith: Mahalleyi gasp edip, eve bong ve bir torba beyaz toz getirdi

Sabıkalı kedi Keith: Mahalleyi gasp edip, eve bong ve bir torba beyaz toz getirdi

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki bir mahallenin kleptomanik bir kediyle başı belada. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T12:32+0300

2021-12-23T12:32+0300

2021-12-23T12:32+0300

yaşam

yeni zelanda

kedi

hırsız

sabıkalı

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Christchurch'teki sakin bir mahallede yaşayan ağır sabıkalı kedi, üst üste gerçekleştirdiği hırsızlıklarla mahalle sakinlerini terörize ediyor.Beş yaşında bir kara kedi olan Keith'in evlerden çaldıkları arasında gömlek, iç çamaşırları, ayakkabılar ve canlı yılan balıkları yer alıyor.Mahalle sakinleri son haftalarda kedinin eve esrar içmek için kullanılan bir araç olan bong ve beyaz toz içeren ağzı kilitli bir torba getirmesiyle suçlarının giderek artmasından yakınıyor.Polis: Keith'in en son ganimeti, esrar içmek için kullanılan bir alet, onu nereden edindiğini konuşacağızBir polis sözcüsü, “Bu yaratıcı suçluyla biraz kedi ve fare oynuyoruz. Özellikle endişe verici olan şey, Keith'in en son ganimeti, esrar içmek için kullanılan bir alet. Aleti alıp Keith'le onu nereden edindiği hakkında konuşacağız" dedi.Kedinin sahibi Ginny, "Keith'in ayakkabılara ilgisi var, ayakkabıları seviyor. En sevdikleri ise, marka Nike veya Adidas gibi ayakkabılar" dedi.Bazı geceler Keith'in eve sayısı 6'ya varan eşya getirebildiğini ve bazen bu eşyaların kedi kapısından geçmek için fazla büyük olması nedeniyle kapı girişinde bıraktığını söyleyen sahibi, "Ona elmas ve nakit para çalmanın daha iyi olacağını önerdim ama bu şimdiye kadar olmadı" diyerek kedisinin bu alışkanlığını alaya aldı.Kısa süre önce evdeki Noel ağaçlarını paramparça edip evin her yerine süs eşyaları saçan Keith'i ev hapsinde tutmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.Keith'in ganimetinden oluşan iki sepeti evin önüne koyup mahalledeki komşularından eşyalarını geri almalarını isteyen Ginny, kedilerinin adına özür dilemek zorunda kalıyor. Neyse ki, adı hırsıza çıkan kedinin kötü alışkanlıkları, şimdiye dek komşular arasında gerginliklere yol açmamış.Keith'in davranışını araştırdıktan sonra Ginny, onun bazı Burma genlerine sahip olabileceğini düşünmeye başlamış. Zira Burma kedileri çok çabuk sıkılabilen ve oynayacak kimse olmadığında yaramazlık arayan bir tür olarak biliniyor. Purina Australia'ya göre, aynı zamanda eşyaları çalma konusundaki olağanüstü yeteneklerine dayanarak 'köpek kedi' olarak da bilinen Burma kedileri kapıları nasıl açabileceklerini dahi öğrenebilecek kadar zekidir.

https://tr.sputniknews.com/20211217/evlerde-bakilan-kedi-kopek-sayisina-sinirlama-getiriliyor-1051862474.html

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yeni zelanda, kedi, hırsız, sabıkalı