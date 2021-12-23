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Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi
Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi
Muğla'da sanatçı Ajda Pekkan'a, Bodrum'un 'kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T00:51+0300
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yaşam
kültür & sanat
bodrum
ajda pekkan
elçi
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Pekkan, ilçedeki bir otelde düzenlenen Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) 25'inci yıl kutlama konserinde sahne aldı.Konserin sonunda Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Ajda Pekkan'a, değerli taşlarla süslenmiş ve ilçenin simgesi mavi balık sembollü "kültür ve sanat elçisi" beratı ile nişanı takdim etti. Takdim sırasında sanatçı, duygusal anlar yaşadı.Pekkan, yaptığı konuşmada, ilçenin kültür ve sanat elçisi olmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.Bodrum'u merhum sanatçı Zeki Müren sayesinde tanıdığını belirten Pekkan, "Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı. O, Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde." dedi.Belediye Başkanı Aras da Ajda Pekkan'ın düzenleyeceği üç konserden ilkinin gelirini okul öncesi eğitim, ikincisini sokak hayvanları, diğerini de kütüphane için kullanacaklarını ifade etti.
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kültür & sanat, bodrum, ajda pekkan, elçi

Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi

00:51 23.12.2021
© Fotoğraf : InstagramAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Muğla'da sanatçı Ajda Pekkan'a, Bodrum'un 'kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi.
Pekkan, ilçedeki bir otelde düzenlenen Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) 25'inci yıl kutlama konserinde sahne aldı.
Konserin sonunda Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Ajda Pekkan'a, değerli taşlarla süslenmiş ve ilçenin simgesi mavi balık sembollü "kültür ve sanat elçisi" beratı ile nişanı takdim etti. Takdim sırasında sanatçı, duygusal anlar yaşadı.
Pekkan, yaptığı konuşmada, ilçenin kültür ve sanat elçisi olmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.
Bodrum'u merhum sanatçı Zeki Müren sayesinde tanıdığını belirten Pekkan, "Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı. O, Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde." dedi.
Belediye Başkanı Aras da Ajda Pekkan'ın düzenleyeceği üç konserden ilkinin gelirini okul öncesi eğitim, ikincisini sokak hayvanları, diğerini de kütüphane için kullanacaklarını ifade etti.
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