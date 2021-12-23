https://tr.sputniknews.com/20211223/sierra-leone-cumhurbaskanindan-turk-yatirimcilara-sierra-leone-yatirim-dostudur-1052045625.html

Sierra Leone Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara: Yatırım dostuyuz

Sierra Leone Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara: Yatırım dostuyuz

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ülkesindeki yatırım imkanlarını anlatarak... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T13:37+0300

2021-12-23T13:37+0300

2021-12-23T13:45+0300

dünya

türkiye

sierra leone

3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrikalı liderleri Ankara'da buluşturdu. Afrikalı liderler arasında yer alan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, burada yaptığı açıklamalarda ülkesindeki yatırım imkanlarına işaret etti."Yatırım dostu vergi teşvikleri ve politikalarını hayata geçirmekle kalmayıp, güvenilir yatırımcıların çıkarlarının oluşturulma ve korunmasını hızlandırmak için modernize edilmiş süreçleri başlattık. Türk işletmelerine tarım, balıkçılık, turizm, altyapı, imalat, enerji ve madencilik alanlarında çeşitli fırsatlar sunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Bio, Türk yatırımcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:"2018'den bu yana Sierra Leone ve Türkiye'nin hem Freetown'da hem de Ankara'da açılan büyükelçiliklerle yeni bir yüksek diplomatik ilişkiler dönemine girdiğini hatırlatan Bio, bunun iki ülkenin ikili ilişkilerini ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve derinleştirmek için attıkları cesur bir adım olduğunu söyledi.Bio, sözlerine şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla 18 Aralık'ta ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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türkiye, sierra leone, 3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi