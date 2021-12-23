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Sierra Leone Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara: Yatırım dostuyuz
13:37 23.12.2021 (güncellendi: 13:45 23.12.2021)
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla görüştü.
© AA / Murat Kula
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ülkesindeki yatırım imkanlarını anlatarak Türk yatırımcılara "Sierra Leone yatırım dostudur" mesajı verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrikalı liderleri Ankara'da buluşturdu. Afrikalı liderler arasında yer alan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, burada yaptığı açıklamalarda ülkesindeki yatırım imkanlarına işaret etti.
"Yatırım dostu vergi teşvikleri ve politikalarını hayata geçirmekle kalmayıp, güvenilir yatırımcıların çıkarlarının oluşturulma ve korunmasını hızlandırmak için modernize edilmiş süreçleri başlattık. Türk işletmelerine tarım, balıkçılık, turizm, altyapı, imalat, enerji ve madencilik alanlarında çeşitli fırsatlar sunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Bio, Türk yatırımcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:"
"Türk işletmeleri çeşitli yatırım portföyleri için tercih edilebilir olarak değerlendirilmeye devam edecek. İş ekosistemimizi daha fazla Türk sermayesini çekmek ve bu şirketlerin yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarmak için her zamankinden daha elverişli hale getirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız."
2018'den bu yana Sierra Leone ve Türkiye'nin hem Freetown'da hem de Ankara'da açılan büyükelçiliklerle yeni bir yüksek diplomatik ilişkiler dönemine girdiğini hatırlatan Bio, bunun iki ülkenin ikili ilişkilerini ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve derinleştirmek için attıkları cesur bir adım olduğunu söyledi.
Bio, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye yıllarca Birleşmiş Milletler Barış İnşa Komisyonu'nun Sierra Leone yapılanmasının bir üyesiydi ve Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Sierra Leone'ye çeşitli alanlarda kalkınma yardımı sağlamaya devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sierra Leone hükümetine ve halkına gösterdiği sürekli destek ve sarsılmaz ilgi için Sierra Leone'nin sizlere olan derin şükranlarını sunmama izin verin. Sierra Leone Hükümeti, Türk kurum ve kuruluşlarının Sierra Leone'deki çeşitli sektörlerde sürdürdüğü faaliyetleri kabul etmekte ve takdir etmektedir. İki ülke arasında büyüyen ekonomik ve ticari bağları daha da artırmaya kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla 18 Aralık'ta ikili görüşme gerçekleştirmişti.