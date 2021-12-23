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Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
Galler’de yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Stacey, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede nadir görülen bir kansere yakalandığı gerçeğiyle yüzleşti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:57+0300
2021-12-23T15:04+0300
yaşam
galler
kanser
sırt ağrısı
natasha stacey
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Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de yaşayan 28 yaşındaki Natasha Stacey, bir yıldır mustarip olduğu şiddetli bel ağrısının nedenini öğrenmek için hastaneye gitti. Güzellik uzmanı olarak çalışan Stacey'e doktor, eylül ayında yapılan tetkiklerin ve MRI taramasının ardından çok nadir görülen bir kanser teşhisi koydu.Bir yıldan daha uzun süre önce belindeki ağrılar için siyatik teşhisi konan genç kadın, beynine kadar yayılan omurilik tümörünü çıkarmak için gerçekleştirilen operasyonun ardından Merseyside'daki Clatterbridge Kanser Merkezi'nde tedavi altına alındı.Kuzeni Jessica Stacey, 'gerçek bir ilham kaynağı' olarak tanımladığı ve tedavisi devam eden 28 yaşındaki kuzeni için GoFundMe üzerinde yardım kampanyası başlattı. Jessica Stacey bağış toplama sayfasında yaptığı açıklamada, kuzeninin önünde zorlu bir yolculuk olduğunu belirtti.Yarım kampanyasında oluşturulacak fonun, Stacey'inin hastane masraflarını karşılamak için kullanılacağını da sözlerine ekledi. GoFundMe üzeriden başlatılan bağış kampanyası şimdiye kadar 4.262 sterlin topladı. Hedef 6 bin sterlin.
https://tr.sputniknews.com/20211215/oscar-odullu-parazitin-oyuncusu-park-so-dam-kanser-oldu-1051799955.html
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galler, kanser, sırt ağrısı, natasha stacey

Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi

14:57 23.12.2021 (güncellendi: 15:04 23.12.2021)
© İHASırt ağrısı
Sırt ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Galler’de yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Stacey, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede nadir görülen bir kansere yakalandığı gerçeğiyle yüzleşti.
Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de yaşayan 28 yaşındaki Natasha Stacey, bir yıldır mustarip olduğu şiddetli bel ağrısının nedenini öğrenmek için hastaneye gitti. Güzellik uzmanı olarak çalışan Stacey'e doktor, eylül ayında yapılan tetkiklerin ve MRI taramasının ardından çok nadir görülen bir kanser teşhisi koydu.

Bir yıldan daha uzun süre önce belindeki ağrılar için siyatik teşhisi konan genç kadın, beynine kadar yayılan omurilik tümörünü çıkarmak için gerçekleştirilen operasyonun ardından Merseyside'daki Clatterbridge Kanser Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kuzeni Jessica Stacey, 'gerçek bir ilham kaynağı' olarak tanımladığı ve tedavisi devam eden 28 yaşındaki kuzeni için GoFundMe üzerinde yardım kampanyası başlattı.
Jessica Stacey bağış toplama sayfasında yaptığı açıklamada, kuzeninin önünde zorlu bir yolculuk olduğunu belirtti.

Yarım kampanyasında oluşturulacak fonun, Stacey'inin hastane masraflarını karşılamak için kullanılacağını da sözlerine ekledi.
GoFundMe üzeriden başlatılan bağış kampanyası şimdiye kadar 4.262 sterlin topladı. Hedef 6 bin sterlin.
Park So-dam - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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