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Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
14:57 23.12.2021 (güncellendi: 15:04 23.12.2021)
© İHASırt ağrısı
© İHA
Galler’de yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Stacey, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede nadir görülen bir kansere yakalandığı gerçeğiyle yüzleşti.
Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de yaşayan 28 yaşındaki Natasha Stacey, bir yıldır mustarip olduğu şiddetli bel ağrısının nedenini öğrenmek için hastaneye gitti. Güzellik uzmanı olarak çalışan Stacey'e doktor, eylül ayında yapılan tetkiklerin ve MRI taramasının ardından çok nadir görülen bir kanser teşhisi koydu.
Bir yıldan daha uzun süre önce belindeki ağrılar için siyatik teşhisi konan genç kadın, beynine kadar yayılan omurilik tümörünü çıkarmak için gerçekleştirilen operasyonun ardından Merseyside'daki Clatterbridge Kanser Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kuzeni Jessica Stacey, 'gerçek bir ilham kaynağı' olarak tanımladığı ve tedavisi devam eden 28 yaşındaki kuzeni için GoFundMe üzerinde yardım kampanyası başlattı.
Bir yıldan daha uzun süre önce belindeki ağrılar için siyatik teşhisi konan genç kadın, beynine kadar yayılan omurilik tümörünü çıkarmak için gerçekleştirilen operasyonun ardından Merseyside'daki Clatterbridge Kanser Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kuzeni Jessica Stacey, 'gerçek bir ilham kaynağı' olarak tanımladığı ve tedavisi devam eden 28 yaşındaki kuzeni için GoFundMe üzerinde yardım kampanyası başlattı.
(Daily Record):#Beauty therapists agonising back ache turned out to be rare type of cancer : A fundraiser has now been set up in order to give mum-of-two Natasha Stacey's family a 'Christmas to remember'. .. #TrendsSpy https://t.co/78ZE53SVQF pic.twitter.com/SKYOS6z2Pd— NewsOnePlace.com (@newsoneplace) December 21, 2021
Jessica Stacey bağış toplama sayfasında yaptığı açıklamada, kuzeninin önünde zorlu bir yolculuk olduğunu belirtti.
Yarım kampanyasında oluşturulacak fonun, Stacey'inin hastane masraflarını karşılamak için kullanılacağını da sözlerine ekledi.
Yarım kampanyasında oluşturulacak fonun, Stacey'inin hastane masraflarını karşılamak için kullanılacağını da sözlerine ekledi.
GoFundMe üzeriden başlatılan bağış kampanyası şimdiye kadar 4.262 sterlin topladı. Hedef 6 bin sterlin.
15 Aralık, 16:34