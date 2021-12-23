Sivas'ta bulunan 1700 yıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı

"Milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Cam malzemenin ağzı toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş. Dolayısıyla da buradan örnekler alırken, özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrışmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimiz oluştu."