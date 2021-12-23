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Sivas'ta bulunan 1700 yıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı
Sivas'ta bulunan 1700 yıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı
Sivas'ta kazı çalışmaları sırasında bulunarak Arkeoloji Müzesi'ne konulan yaklaşık 1700 yıllık cam fanus içindeki sıvının zeytinyağı olduğu belirlendi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T19:14+0300
2021-12-23T19:21+0300
zeytinyağı
sivas
yaşam
arkeolojik kazı
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Merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında bulunarak, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hititler'e ait birçok buluntunun yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Sivas Arkeoloji Müzesi'ne verilen ağzı kille kapanmış cam fanus Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri tarafından araştırıldı.Yapılan inceleme sonucunda M.S. 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen cam fanusun içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş şunları söyledi:
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zeytinyağı, sivas, arkeolojik kazı

Sivas'ta bulunan 1700 yıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı

19:14 23.12.2021 (güncellendi: 19:21 23.12.2021)
© DHA17 yüzyıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı
17 yüzyıllık cam fanustaki sıvı, zeytinyağı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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Sivas'ta kazı çalışmaları sırasında bulunarak Arkeoloji Müzesi'ne konulan yaklaşık 1700 yıllık cam fanus içindeki sıvının zeytinyağı olduğu belirlendi.
Merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında bulunarak, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hititler'e ait birçok buluntunun yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Sivas Arkeoloji Müzesi'ne verilen ağzı kille kapanmış cam fanus Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri tarafından araştırıldı.
Yapılan inceleme sonucunda M.S. 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen cam fanusun içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.
CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş şunları söyledi:

"Milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Cam malzemenin ağzı toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş. Dolayısıyla da buradan örnekler alırken, özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrışmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimiz oluştu."

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