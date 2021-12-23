https://tr.sputniknews.com/20211223/suriyede-rus-kovid-19-asisinin-uretiminin-yerellestirilmesi-calismalari-basladi-1052062598.html

Suriye'de Rus Kovid-19 aşısının üretiminin yerelleştirilmesi çalışmaları başladı

Suriye'de Rus Kovid-19 aşısının üretiminin yerelleştirilmesi çalışmaları başladı

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Korgeneral Mihail Mizintsev, Kovid-19’a karşı geliştirilen Rus aşılarının Suriye’de üretiminin... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:49+0300

2021-12-23T20:49+0300

2021-12-23T20:51+0300

koronavirüs

suriye

rusya savunma bakanlığı

aşı

koronavirüs

kovid-19

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Rusya-Suriye Kurumlararası Sığınmacı Koordinasyon Merkezi'nin video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısında konuşan Mizintsev, Rusya ve Suriye’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşılarının Suriye topraklarında üretimini yerelleştirmek için bir çalışma grubu oluşturduğunu kaydetti.Mizintsev, “Suriye topraklarında koronavirüse karşı geliştirilen Rus aşılarının üretimini yerelleştirmeye yönelik büyük ölçekli bir projenin uygulanmasına karar verildi. Rusya departmanlar arası koordinasyon merkezinin bünyesinde oluşturulan çalışma grubu faaliyetlerine başladı. Suriyeli arkadaşlarımızla birlikte bu görevi başarıyla yerine getireceğiz” dedi.Mizintsev ayrıca, Rusya’nın temmuz ayında Suriye'ye 250 bin doz Kovid-19 aşısı ve 1 milyon test kitinin yanı sıra, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları ücretsiz olarak tedarik ettiğini hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-suriyeye-2021de-1775-ton-insani-yardim-gonderdi-1052060901.html

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suriye, rusya savunma bakanlığı, aşı, koronavirüs, kovid-19