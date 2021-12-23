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https://tr.sputniknews.com/20211223/taksimetre-acmadigi-icin-ceza-yiyen-taksici-acmak-zorunda-oldugumla-ilgili-fikrim-yoktu-1052056393.html
Taksimetre açmadığı için ceza yiyen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu
Taksimetre açmadığı için ceza yiyen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu
İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Taksimetre açmayan bir... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T17:02+0300
2021-12-23T17:02+0300
türkiye
istanbul
polis
aksaray
ceza
taksi
taksici
taksimetre
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken 10 gün aracını bağlandı.Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu” dedi.Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/musteriden-konum-bulmak-icin-aldigi-telefonu-calan-taksicinin-sofor-karti-iptal-edildi-1051811741.html
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istanbul, polis, aksaray, ceza, taksi, taksici, taksimetre

Taksimetre açmadığı için ceza yiyen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu

17:02 23.12.2021
© İHATaksimetre açmadığı için ceza kesilen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu
Taksimetre açmadığı için ceza kesilen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, ''Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu'' diyerek kendini savundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.
Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti.
Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken 10 gün aracını bağlandı.
Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu” dedi.
Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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