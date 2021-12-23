https://tr.sputniknews.com/20211223/taksimetre-acmadigi-icin-ceza-yiyen-taksici-acmak-zorunda-oldugumla-ilgili-fikrim-yoktu-1052056393.html

Taksimetre açmadığı için ceza yiyen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu

Taksimetre açmadığı için ceza yiyen taksici: Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu

İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Taksimetre açmayan bir... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:02+0300

2021-12-23T17:02+0300

2021-12-23T17:02+0300

türkiye

istanbul

polis

aksaray

ceza

taksi

taksici

taksimetre

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken 10 gün aracını bağlandı.Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu” dedi.Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.

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istanbul, polis, aksaray, ceza, taksi, taksici, taksimetre