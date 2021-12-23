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https://tr.sputniknews.com/20211223/tanju-ozcandan-emlak-vergisine-yapilan-zammin-iptali-icin-dava-bunu-kabul-etmiyorum-1052059426.html
Tanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava: 'Bunu kabul etmiyorum'
Tanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava: 'Bunu kabul etmiyorum'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, emlak vergisine yüzde 18'lik zam ile ilgili yayımlanan kararnamenin iptali için mahkemeye başvurduğunu belirterek, "Sen... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:49+0300
2021-12-23T18:49+0300
türkiye
bolu
kdv
tanju özcan
vergi
açıklama
zam
tepki
bolu belediyesi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyelerden alınan emlak vergisine kararname ile yüzde 18’lik zam geldiğini açıkladı. Özcan, bu zammı istemediğini açıklayarak kararın geri çekilmesi için dava açtığını söyledi.Bolu Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Özcan, şunları söyledi:"Salı günü sabaha karşı uyandık ve Maliye Bakanlığı ÖTV’ye yüzde 36.2 zam yapmış. Kendisine ait vergilerde, cezalarda ve harçlarda yüzde 36.2’lik bir zam yaptı. Bir de adına emlak vergisi diyerek bu tebliği yayınlamış. Emlak vergisine de sorgusuz sualsiz yüzde 18.1’lik bir zam yapmış.Ben tepki gösterdim. Biz belediye başkanları olarak hayatı ucuzlatmaya çalışıyoruz. Su başta olmak üzere vatandaşın cebini yakan şeylerde biz indirime gittik. Kovid-19 ortamında ve ekonomik sıkıntılarda vatandaşımızın cebini yakacak diye.Sen hükümet olarak ne hakla belediyenin tahsil ettiği emlak vergisine yüzde 18 zam yapıyorsun? Üstelik bütün Türkiye’de aynı oran. Kanun zaten bu görevi belediyelere ve yerel komisyona vermiş. Biz zam yapmıyorsak, sen hükümet olarak bizim alacağımız bir kaleme neden zam yapıyorsun?"'Adalete güveniyorum'Yayımlanan kararnamenin adaletli olmadığını söyleyen Özcan, “Bu adaletli değil. Bununla ilgili dava açtık. Az önce Danıştay’a gönderilmek üzere yürütmeyi durdurmak için belediyeyi de katmadan dava açtık. İnşallah bu tebliğ iptal edilir. Vatandaş da bu yüzde 18’lik zamdan, bu milyarlarca ekonomik yükün altından kurtarırız. Ben Türkiye’de adalete güveniyorum. Mahkemenin de adaletli bir karar vereceğine inanıyorum” diye konuştu.'Yargi i̇stedi̇ği̇mi̇z gi̇bi̇ karar verirse vatandaşımızı yükten kurtaracağız'Yargının istedikleri gibi karar vermesi durumunda vatandaşı yükten kurtaracaklarını söyleyen Özcan, şöyle konuştu:"Herhalde Türkiye’de bir zamma karşı ilk kez dava açan belediye başkanı ben oldum. Belediyenin elde edeceği gelire sen neden zam yapıyorsun? Ben yapmak istemiyorum.Sen benim vatandaşımı düşünmeden üstelik ben istemeden nasıl zam yapıyorsun? Bunu kabul etmiyorum. Samimi bir şekilde davamı açtım. İnşallah yargıda istediğimiz gibi bir karar verirse vatandaşımızı bu yükten kurtaracağız."
https://tr.sputniknews.com/20211215/tanju-ozcan-millet-ittifaki-bir-hata-yaparsa-aday-cikmayi-secenek-olarak-onume-koyarim-1051802687.html
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bolu, kdv, tanju özcan, vergi, açıklama, zam, tepki, bolu belediyesi

Tanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava: 'Bunu kabul etmiyorum'

18:49 23.12.2021
© DHATanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava
Tanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, emlak vergisine yüzde 18'lik zam ile ilgili yayımlanan kararnamenin iptali için mahkemeye başvurduğunu belirterek, "Sen benim vatandaşımı düşünmeden üstelik ben istemeden nasıl zam yapıyorsun? Bunu kabul etmiyorum" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyelerden alınan emlak vergisine kararname ile yüzde 18’lik zam geldiğini açıkladı.
Özcan, bu zammı istemediğini açıklayarak kararın geri çekilmesi için dava açtığını söyledi.
Bolu Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Özcan, şunları söyledi:
"Salı günü sabaha karşı uyandık ve Maliye Bakanlığı ÖTV’ye yüzde 36.2 zam yapmış. Kendisine ait vergilerde, cezalarda ve harçlarda yüzde 36.2’lik bir zam yaptı. Bir de adına emlak vergisi diyerek bu tebliği yayınlamış. Emlak vergisine de sorgusuz sualsiz yüzde 18.1’lik bir zam yapmış.
Ben tepki gösterdim. Biz belediye başkanları olarak hayatı ucuzlatmaya çalışıyoruz. Su başta olmak üzere vatandaşın cebini yakan şeylerde biz indirime gittik. Kovid-19 ortamında ve ekonomik sıkıntılarda vatandaşımızın cebini yakacak diye.
Sen hükümet olarak ne hakla belediyenin tahsil ettiği emlak vergisine yüzde 18 zam yapıyorsun? Üstelik bütün Türkiye’de aynı oran. Kanun zaten bu görevi belediyelere ve yerel komisyona vermiş. Biz zam yapmıyorsak, sen hükümet olarak bizim alacağımız bir kaleme neden zam yapıyorsun?"

'Adalete güveniyorum'

Yayımlanan kararnamenin adaletli olmadığını söyleyen Özcan, “Bu adaletli değil. Bununla ilgili dava açtık. Az önce Danıştay’a gönderilmek üzere yürütmeyi durdurmak için belediyeyi de katmadan dava açtık. İnşallah bu tebliğ iptal edilir. Vatandaş da bu yüzde 18’lik zamdan, bu milyarlarca ekonomik yükün altından kurtarırız. Ben Türkiye’de adalete güveniyorum. Mahkemenin de adaletli bir karar vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

'Yargi i̇stedi̇ği̇mi̇z gi̇bi̇ karar verirse vatandaşımızı yükten kurtaracağız'

Yargının istedikleri gibi karar vermesi durumunda vatandaşı yükten kurtaracaklarını söyleyen Özcan, şöyle konuştu:
"Herhalde Türkiye’de bir zamma karşı ilk kez dava açan belediye başkanı ben oldum. Belediyenin elde edeceği gelire sen neden zam yapıyorsun? Ben yapmak istemiyorum.
Sen benim vatandaşımı düşünmeden üstelik ben istemeden nasıl zam yapıyorsun? Bunu kabul etmiyorum. Samimi bir şekilde davamı açtım. İnşallah yargıda istediğimiz gibi bir karar verirse vatandaşımızı bu yükten kurtaracağız."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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