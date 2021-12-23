https://tr.sputniknews.com/20211223/tartistigi-kisinin-otomobiline-onlarca-tugla-atti-1052037475.html

Tartıştığı kişinin otomobiline onlarca tuğla attı

Tartıştığı kişinin otomobiline onlarca tuğla attı

İstanbul Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobiline onlarca tuğla atarak zarar verdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T09:33+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

araba

tartışma

kavga

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İstanbul Sultangazi'de, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı. Tartışma bir süre caddede sürdü.Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile fırlattı. Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu.Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

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türkiye

istanbul

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istanbul, sultangazi, araba, tartışma, kavga