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https://tr.sputniknews.com/20211223/tbmmye-satranc-merkezi-kurulacak-1052054274.html
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak
Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TBMM yerleşkesinde satranç merkezi kurulacak. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:05+0300
2021-12-23T16:10+0300
türkiye satranç federasyonu
yaşam
tbmm
işbirliği anlaşması
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Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile iş birliği protokolü imzalandıklarını söyledi.TBMM’de düzenlenen imza töreninde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu,TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanı Necati Sungur, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Muaz Ayhan Işık ile bir araya geldiklerini kaydeden Tulay, imzalanan protokolle 2022 yılında Türkiye’nin en iyi sporcularının katılımıyla TBMM Kupası organizasyonunu başlatacaklarını dile getirdi.TBMM Kupası’nı geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Tulay, Çocuk ve Gençlik Buluşmaları adı altında, TBMM yerleşkesinde, ocak-şubat-mart ayları içerisinde 7-20 yaş arasındaki sporcular arasında yarışmalar da düzenleneceği ve final ve ödül töreninin de nisan ayında yapılacağı bilgilerini verdi.Hedef gençlerde farkındalık oluşturmakGülkız Tulay, imzalanan protokolle gençlerde TBMM tarihine ve işleyişine yönelik farkındalık oluşturmaya istediklerini söyledi.Milletvekilleri ve TBMM personelinin satranç eğitimi alabileceği ve turnuva yapabileceği satranç eğitim alanı oluşturulacağını, açık alanda da bahçe satranç takımı kurulacağını ifade eden Tulay, "TBMM çatısı altında satranç faaliyetlerinin yürütülmesi hayallerimden biriydi" dedi.TBMM çatısı altında bulunmanın gurur verici olduğunu dile getiren Tulay, "Bu protokolle Meclis’te kalıcı bir eğitim salonu açmayı, gerek milletvekillerimize gerekse TBMM çalışanlarımıza eğitimler vermeyi daha sonra turnuvalarla eğitimleri taçlandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.'Hayalimin gerçekleşiyor olmasından büyük heyecan duyuyorum'TBMM Kupası organizasyonunun kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Gülkız Tulay, "Hayallerimden birisi de satranç sporunun TBMM çatısı altında öğrenilmesi, sayın vekillerimizin bu konuya ilgi duyması ve TBMM Kupası'yla da taçlanmasıydı. Hayalimin gerçekleşiyor olmasından büyük heyecan duyuyorum. Başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210724/herkesin-satranc-ogrenmesi-gerekir-en-basta-da-politikacilarin-1045037268.html
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türkiye satranç federasyonu, tbmm, işbirliği anlaşması

TBMM'ye satranç merkezi kurulacak

16:05 23.12.2021 (güncellendi: 16:10 23.12.2021)
© AATürkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TBMM yerleşkesinde satranç merkezi kurulacak.
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile iş birliği protokolü imzalandıklarını söyledi.
TBMM’de düzenlenen imza töreninde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu,TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanı Necati Sungur, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Muaz Ayhan Işık ile bir araya geldiklerini kaydeden Tulay, imzalanan protokolle 2022 yılında Türkiye’nin en iyi sporcularının katılımıyla TBMM Kupası organizasyonunu başlatacaklarını dile getirdi.
TBMM Kupası’nı geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Tulay, Çocuk ve Gençlik Buluşmaları adı altında, TBMM yerleşkesinde, ocak-şubat-mart ayları içerisinde 7-20 yaş arasındaki sporcular arasında yarışmalar da düzenleneceği ve final ve ödül töreninin de nisan ayında yapılacağı bilgilerini verdi.

Hedef gençlerde farkındalık oluşturmak

Gülkız Tulay, imzalanan protokolle gençlerde TBMM tarihine ve işleyişine yönelik farkındalık oluşturmaya istediklerini söyledi.
Milletvekilleri ve TBMM personelinin satranç eğitimi alabileceği ve turnuva yapabileceği satranç eğitim alanı oluşturulacağını, açık alanda da bahçe satranç takımı kurulacağını ifade eden Tulay, "TBMM çatısı altında satranç faaliyetlerinin yürütülmesi hayallerimden biriydi" dedi.
TBMM çatısı altında bulunmanın gurur verici olduğunu dile getiren Tulay, "Bu protokolle Meclis’te kalıcı bir eğitim salonu açmayı, gerek milletvekillerimize gerekse TBMM çalışanlarımıza eğitimler vermeyi daha sonra turnuvalarla eğitimleri taçlandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'Hayalimin gerçekleşiyor olmasından büyük heyecan duyuyorum'

TBMM Kupası organizasyonunun kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Gülkız Tulay, "Hayallerimden birisi de satranç sporunun TBMM çatısı altında öğrenilmesi, sayın vekillerimizin bu konuya ilgi duyması ve TBMM Kupası'yla da taçlanmasıydı. Hayalimin gerçekleşiyor olmasından büyük heyecan duyuyorum. Başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2021
DÜNYA
‘Herkesin satranç öğrenmesi gerekir, en başta da politikacıların’
24 Temmuz, 12:50
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