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https://tr.sputniknews.com/20211223/tcmb-rezervleri-brut-58-milyar-dolar-azaldi-1052054525.html
TCMB rezervleri brüt 5.8 milyar dolar azaldı
TCMB rezervleri brüt 5.8 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5 milyar 786 milyon dolar düşüş gösterdi. Düşüş net olarak ise 9 milyar dolar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:13+0300
2021-12-23T16:13+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5 milyar 786 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 84 milyar 153 milyon dolar olan rezervler, 17 Aralık ile sona eren haftada 78 milyar 367 milyon dolara geldi.Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolar seviyesine geldi.Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 122 milyar 891 milyon dolardan 116 milyar 874 milyon dolar oldu.TCMB brüt rezervleri 17 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.Net rezervler azaldıAynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri milyar milyon dolar düşüş gösterdi.Geçtiğimiz hafta 21 milyar 175 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 17 Aralık ile sona eren haftada 12 milyar 162 milyon dolara geldi.
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merkez bankası, rezerv

TCMB rezervleri brüt 5.8 milyar dolar azaldı

16:13 23.12.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5 milyar 786 milyon dolar düşüş gösterdi. Düşüş net olarak ise 9 milyar dolar düzeyinde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5 milyar 786 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 84 milyar 153 milyon dolar olan rezervler, 17 Aralık ile sona eren haftada 78 milyar 367 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 122 milyar 891 milyon dolardan 116 milyar 874 milyon dolar oldu.
TCMB brüt rezervleri 17 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri milyar milyon dolar düşüş gösterdi.
Geçtiğimiz hafta 21 milyar 175 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 17 Aralık ile sona eren haftada 12 milyar 162 milyon dolara geldi.
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