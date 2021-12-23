https://tr.sputniknews.com/20211223/tekme-ve-yumruklarla-ogrencisini-doven-ogretmen-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-istemi-1052048431.html

Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi

Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi

Ali Rıza Y'nin öğrencisi T.K.'yı dövdüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ''Hızlı bir şekilde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:19+0300

2021-12-23T14:19+0300

2021-12-23T14:19+0300

türkiye

aksaray

tokat

öğretmen

yumruk

dayak

mahkeme

öğrenci

dava

açıklama

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.Soruşturma başlatıldıİl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatıp, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Rıza Y. de, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.'Memuriyetine son verilip geri hizmetlerde görev alabilir'Daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ''Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmete verilmeye başlandı'' dedi.'Gereken ceza verilsin'Torunu T.K.'nin şiddete uğradığını öğrenip okula gelen dedesi Selahattin K., şunları söyledi:T.K.'nın ağabeyi E.K.'nin aynı okulda öğrenim gördüğünü belirten Selahattin K., ''Torunlarımın ikisi de bu okulda eğitim görüyor. Arkadaşları burada. O yüzden başka okula gitmek istemiyor'' ifadelerini kullandı.Aksaray valisi, aileyi ziyaret ettiAileyi ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından “Böylesine talihsiz ve vicdanlarımızın asla kabul etmeyeceği bir olayın ilimizde olması hepimizi derinden üzmüştür; hatta kahretmiştir. İdari yönden bütün işlemler hassasiyetle yürütülüyor. Ailemiz ve evladımızın her zaman yanındayız’’ mesajı yayımladı.Ziyaret sonrası da yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, ''Bu olayın takipçisi olacağız. Aileyi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanımız da bu olayı takip ediyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/siniftan-cikardigi-ogrencisini-tekme-ve-yumruklarla-dovdu-adli-kontrol-karariyla-serbest-birakildi-1052027877.html

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aksaray, tokat, öğretmen, yumruk, dayak, mahkeme, öğrenci, dava, açıklama