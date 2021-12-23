Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar

"Mağdur vatandaş yine bildik polis kimliği ile aranarak 'Hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş ve boşaltılmak üzere iken hesabınız bloke edilmiştir. Eğer bize inanmıyorsanız kendiniz 155 Polis İmdat Hattı'nı arayın onlar size durumu daha net açıklasınlar.' denilmiştir. Mağdur da doğal olarak herkesten bekleneni yapmış 155 Polis İmdat Hattı'nı aramıştır. Ancak bu davranışı önceden planlayan bu kötü niyetli kişiler apartman girişlerine konan telefon kutularına saplama yaparak mağdur kişinin telefon hattından o esnada yapılan tüm aramaları kendilerine yönlendirmiş olduklarından söz konusu kişi ihbar hattını aradığı halde gerçek polisler yerine dolandırıcı olan kişilerle konuşmuştur. Doğal olarak onlara inanmış ve aldığı talimatlara harfiyen uyarak onların istediği şekilde hesabındaki parayı sözüm ona devlete teslim ettiği zannı ile dolandırıcıların hesabına havale etmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir memuru sizi telefon ile arayarak sizden para, banka hesap bilgisi, kredi kart bilgisi istemez ve sizden aldığı para ve bilgiler ile suçlulara ve teröristlere operasyon yapmaya kalkmaz. Kanunlarımız hiçbir kamu görevlisine böyle bir hak ve yetki vermemiştir. Vatandaşlarımızın böyle bir telefon araması ile karşılaştıklarında yapacakları ilk iş görüşmeyi sonlandırmak olmalıdır. Tekrar arama olursa açmamaları ve en yakın polis ve güvenlik birimine giderek durumu onlara sormaları en güvenilir yol olacaktır."