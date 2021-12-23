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https://tr.sputniknews.com/20211223/telefon-hattini-kendilerine-yonlendirdikleri-emekliyi-370-bin-lira-dolandirdilar-1052063089.html
Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar
Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar
Eskişehir'de yaşayan S.Y.'nin ev telefonu hattını kendilerine yönlendirdikten sonra arayan kişiler, polis gibi davranıp, "Eğer bize inanmıyorsanız polisi... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T21:06+0300
2021-12-23T21:06+0300
türkiye
eskişehir
terör
dolandırıcılık
telefon görüşmesi
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Eskişehir merkezinde yaşayan S.Y'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp banka hesabındaki parasının terör örgütünün eline geçtiği ve hesabının bloke olduğu yalanını söyleyip bankaya yönlendirdi.Hesabındaki 370 bin lirayı şüphelilere yollayan S.Y, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.Zanlıların S.Y'yi inandırmak için bankaya yönlendirmeden önce polisi aramalarını istediği, bunun üzerine aradığında polis yerine binasının girişindeki telefon hattına sızan şüphelilerle görüştüğü belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'Apartman girişlerine konulan telefon kutusuna sızmışlar'Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, telefonla dolandırıcılık yapan kötü niyetli kişilerin vatandaşların aklıselim düşünme ve olayı idrak edebilme yeteneklerini zaafa uğratmak için akıl almaz yol ve yöntemlere başvurdukları belirtildi.Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen bir şikayet başvurusu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
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eskişehir, terör, dolandırıcılık, telefon görüşmesi

Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar

21:06 23.12.2021
© FlickrTelefon dolandırıcılığı
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Flickr
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Eskişehir'de yaşayan S.Y.'nin ev telefonu hattını kendilerine yönlendirdikten sonra arayan kişiler, polis gibi davranıp, "Eğer bize inanmıyorsanız polisi arayın" diyerek 370 bin lira dolandırdı.
Eskişehir merkezinde yaşayan S.Y'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp banka hesabındaki parasının terör örgütünün eline geçtiği ve hesabının bloke olduğu yalanını söyleyip bankaya yönlendirdi.
Hesabındaki 370 bin lirayı şüphelilere yollayan S.Y, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.
Zanlıların S.Y'yi inandırmak için bankaya yönlendirmeden önce polisi aramalarını istediği, bunun üzerine aradığında polis yerine binasının girişindeki telefon hattına sızan şüphelilerle görüştüğü belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'Apartman girişlerine konulan telefon kutusuna sızmışlar'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, telefonla dolandırıcılık yapan kötü niyetli kişilerin vatandaşların aklıselim düşünme ve olayı idrak edebilme yeteneklerini zaafa uğratmak için akıl almaz yol ve yöntemlere başvurdukları belirtildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen bir şikayet başvurusu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Mağdur vatandaş yine bildik polis kimliği ile aranarak 'Hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş ve boşaltılmak üzere iken hesabınız bloke edilmiştir. Eğer bize inanmıyorsanız kendiniz 155 Polis İmdat Hattı'nı arayın onlar size durumu daha net açıklasınlar.' denilmiştir. Mağdur da doğal olarak herkesten bekleneni yapmış 155 Polis İmdat Hattı'nı aramıştır. Ancak bu davranışı önceden planlayan bu kötü niyetli kişiler apartman girişlerine konan telefon kutularına saplama yaparak mağdur kişinin telefon hattından o esnada yapılan tüm aramaları kendilerine yönlendirmiş olduklarından söz konusu kişi ihbar hattını aradığı halde gerçek polisler yerine dolandırıcı olan kişilerle konuşmuştur. Doğal olarak onlara inanmış ve aldığı talimatlara harfiyen uyarak onların istediği şekilde hesabındaki parayı sözüm ona devlete teslim ettiği zannı ile dolandırıcıların hesabına havale etmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir memuru sizi telefon ile arayarak sizden para, banka hesap bilgisi, kredi kart bilgisi istemez ve sizden aldığı para ve bilgiler ile suçlulara ve teröristlere operasyon yapmaya kalkmaz. Kanunlarımız hiçbir kamu görevlisine böyle bir hak ve yetki vermemiştir. Vatandaşlarımızın böyle bir telefon araması ile karşılaştıklarında yapacakları ilk iş görüşmeyi sonlandırmak olmalıdır. Tekrar arama olursa açmamaları ve en yakın polis ve güvenlik birimine giderek durumu onlara sormaları en güvenilir yol olacaktır."
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