Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211223/thy-ve-hava-is-sendikasi-maas-zammi-oraninda-anlasti-1052066992.html
THY ve Hava-İş Sendikası maaş zammı oranında anlaştı
THY ve Hava-İş Sendikası maaş zammı oranında anlaştı
Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:40+0300
2021-12-23T23:43+0300
ekonomi
thy
zam
hava-iş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181793_0:24:1601:924_1920x0_80_0_0_c250abd7fb473dc59b82c55015d7affa.jpg
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı. İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak. Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak.Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi.Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi. Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181793_168:0:1431:947_1920x0_80_0_0_6561bd73c30de03daf5b4dd807c44fa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy, zam, hava-iş

THY ve Hava-İş Sendikası maaş zammı oranında anlaştı

23:40 23.12.2021 (güncellendi: 23:43 23.12.2021)
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
Abone ol
Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı aylık dönemde ise yine enflasyona farkına ek yüzde 5 daha maaş zammı yapılacak.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı. İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak. Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak.
Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi.
Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi.
Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:30Fransa’da da en yüksek günlük vaka görüldü: 91 bin 608
00:26PFDK'den Spor Toto Süper Lig'in 5 kulübüne ceza
00:19ABD'de Omicron kaynaklı günlük vaka artışı Delta varyantı dönemindeki artışı geçti
00:18Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'
00:05Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok
DünPitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babası: Başkasının kızı da olabilirdi
DünTHY ve Hava-İş Sendikası maaş zammı oranında anlaştı
DünReuters: Türkiye’de hükümetin dolar hedefi 9 TL
Dün‘Amiral Levçenko destroyeri 2022’nin sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak’
DünKemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar
DünMuharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm
DünEndonezya, Rus Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçti
DünKremlin’den ABD’nin endişelerle ilgili açıklamasına yanıt: Putin artık hazır olduğumuzu söyledi
DünKar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
DünTrump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
DünKovid-19'un belirtileri aşılanmış kişilerde farklı mı?
DünBeşiktaş - Göztepe karşılaşması sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
DünAdana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi
DünCHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?
DünMÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı